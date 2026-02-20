يستعد نادي ليفربول لخوض سلسلة من المباريات المهمة خلال شهر رمضان الكريم 2026 تجمع بين تحديات الدوري الإنجليزي الممتاز وبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تحمل هذه المباريات أهمية كبيرة للفريق الأحمر في صراع المراكز الأوروبية كما تمنح نجمه المصري محمد صلاح فرصة جديدة لتعزيز رقمه القياسي ومواصلة ترك بصمته في سجلات البريميرليج

مواعيد مباريات ليفربول خلال شهر رمضان 2026

الأحد 22 فبراير – الجولة 27

ليفربول × نوتينجهام فورست | الساعة 4:00 | ملعب سيتي جراوند

السبت 28 فبراير – الجولة 28

ليفربول × وست هام يونايتد | الساعة 5:00 | ملعب أنفيلد

الثلاثاء 3 مارس – الدوري الإنجليزي الممتاز

وولفرهامبتون × ليفربول | توقيت المباراة حسب الإعلان الرسمي

السبت 7 مارس – كأس الاتحاد الإنجليزي (الدور الخامس)

وولفرهامبتون × ليفربول | توقيت المباراة حسب الإعلان الرسمي

الأحد 15 مارس – الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول × توتنهام | الساعة 6:30 | ملعب أنفيلد

هذه المباريات ستشهد ليفربول في تحديات قوية على صعيد الدوري والكأس وتعد فرصة للنجم المصري محمد صلاح لمواصلة صناعة الفارق وتحقيق الإنجازات خلال شهر رمضان الكريم.

محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد

يسعى النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول إلى كتابة فصل جديد في مسيرته التاريخية بالدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يقود فريقه أمام نوتينجهام فورست ضمن منافسات الجولة الـ27 من البريميرليج.

يحل ليفربول ضيفا على نوتينجهام فورست عصر الأحد بملعب "سيتي جراوند" في مواجهة تحمل أهمية خاصة للنجم المصري، الذي يحتاج إلى تمريرة حاسمة واحدة فقط لينفرد بلقب أفضل صانع أهداف في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كان محمد صلاح قد وصل إلى 92 تمريرة حاسمة بقميص الريدز في المسابقة، معادلا رقم أسطورة النادي ستيفن جيرارد، ليصبح على بعد خطوة واحدة من اعتلاء الصدارة منفردا.

معادلة رقم جيرارد

وجاءت معادلة صلاح لرقم جيرارد بعد تمريرة ركنية متقنة سجل منها المدافع فيرجيل فان دايك هدفا برأسية في المباراة الماضية ليؤكد استمرار تأثيره الحاسم في صناعة الفارق مع ليفربول.

وباتت مواجهة نوتينجهام فرصة ذهبية للنجم المصري من أجل الانفراد بالرقم التاريخي وتعزيز مكانته كأحد أعظم لاعبي النادي عبر العصور.

إنجاز جديد في تاريخ البريميرليج

ولا تتوقف أهمية الرقم عند حدود ليفربول فقط، إذ إن أي تمريرة حاسمة جديدة سترفع رصيد صلاح إلى 93 تمريرة مع ليفربول في الدوري ما يمنحه المركز السابع في قائمة أفضل صانعي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتساوى حاليًا مع النجم الإسباني ديفيد سيلفا في عدد التمريرات الحاسمة، ما يفتح الباب أمامه لتجاوز اسم جديد من الأسماء اللامعة التي صنعت تاريخ المسابقة.

ومع احتساب تمريراته السابقة بقميص تشيلسي، ارتفع إجمالي تمريراته الحاسمة في الدوري الإنجليزي إلى 93 تمريرة، ليواصل صلاح ترسيخ اسمه بين كبار صناع اللعب في تاريخ البطولة.