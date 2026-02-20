قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات ليفربول خلال شهر رمضان 2026

ليفربول
ليفربول
منتصر الرفاعي

يستعد نادي ليفربول لخوض سلسلة من المباريات المهمة خلال شهر رمضان الكريم 2026 تجمع بين تحديات الدوري الإنجليزي الممتاز وبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. 

تحمل هذه المباريات أهمية كبيرة للفريق الأحمر في صراع المراكز الأوروبية كما تمنح نجمه المصري محمد صلاح فرصة جديدة لتعزيز رقمه القياسي ومواصلة ترك بصمته في سجلات البريميرليج

مواعيد مباريات ليفربول خلال شهر رمضان 2026

الأحد 22 فبراير – الجولة 27

ليفربول × نوتينجهام فورست | الساعة 4:00 | ملعب سيتي جراوند

السبت 28 فبراير – الجولة 28

ليفربول × وست هام يونايتد | الساعة 5:00 | ملعب أنفيلد

الثلاثاء 3 مارس – الدوري الإنجليزي الممتاز

وولفرهامبتون × ليفربول | توقيت المباراة حسب الإعلان الرسمي

السبت 7 مارس – كأس الاتحاد الإنجليزي (الدور الخامس)

وولفرهامبتون × ليفربول | توقيت المباراة حسب الإعلان الرسمي

الأحد 15 مارس – الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول × توتنهام | الساعة 6:30 | ملعب أنفيلد

هذه المباريات ستشهد ليفربول في تحديات قوية على صعيد الدوري والكأس وتعد فرصة للنجم المصري محمد صلاح لمواصلة صناعة الفارق وتحقيق الإنجازات خلال شهر رمضان الكريم.

محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد 

يسعى النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول إلى كتابة فصل جديد في مسيرته التاريخية بالدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يقود فريقه أمام نوتينجهام فورست ضمن منافسات الجولة الـ27 من البريميرليج.

يحل ليفربول ضيفا على نوتينجهام فورست عصر الأحد بملعب "سيتي جراوند" في مواجهة تحمل أهمية خاصة للنجم المصري، الذي يحتاج إلى تمريرة حاسمة واحدة فقط لينفرد بلقب أفضل صانع أهداف في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كان محمد صلاح قد وصل إلى 92 تمريرة حاسمة بقميص الريدز في المسابقة، معادلا رقم أسطورة النادي ستيفن جيرارد، ليصبح على بعد خطوة واحدة من اعتلاء الصدارة منفردا.

معادلة رقم جيرارد

وجاءت معادلة صلاح لرقم جيرارد بعد تمريرة ركنية متقنة سجل منها المدافع فيرجيل فان دايك هدفا برأسية في المباراة الماضية ليؤكد استمرار تأثيره الحاسم في صناعة الفارق مع ليفربول.

وباتت مواجهة نوتينجهام فرصة ذهبية للنجم المصري من أجل الانفراد بالرقم التاريخي وتعزيز مكانته كأحد أعظم لاعبي النادي عبر العصور.

إنجاز جديد في تاريخ البريميرليج

ولا تتوقف أهمية الرقم عند حدود ليفربول فقط، إذ إن أي تمريرة حاسمة جديدة سترفع رصيد صلاح إلى 93 تمريرة مع ليفربول في الدوري ما يمنحه المركز السابع في قائمة أفضل صانعي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتساوى حاليًا مع النجم الإسباني ديفيد سيلفا في عدد التمريرات الحاسمة، ما يفتح الباب أمامه لتجاوز اسم جديد من الأسماء اللامعة التي صنعت تاريخ المسابقة.

ومع احتساب تمريراته السابقة بقميص تشيلسي، ارتفع إجمالي تمريراته الحاسمة في الدوري الإنجليزي إلى 93 تمريرة، ليواصل صلاح ترسيخ اسمه بين كبار صناع اللعب في تاريخ البطولة.

نادي ليفربول الدوري الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي محمد صلاح ليفربول ونوتينجهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

ترشيحاتنا

المتهمين

تعدوا على والدته بالضرب.. القبض على عامل وزوجته في المنصورة

ارشيفية

حريق يلتهم شقة ويسفر عن إصابة شخصين في اللبيني بالهرم

المتهم

سب الزبائن.. القبض على قائدة سيارة قام بتحميل ركاب أزيد من الحمولة

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد