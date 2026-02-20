هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم

وجة الإعلامي هشام حنفي سؤالا لجماهير الكرة المصرية بشأن بطل الدوري المصري هذا الموسم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب هشام حنفي:برأيك.. من سيحسم الدوري هذا الموسم ـــــــــــ؟

علي الجانب الاخر يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود اليوم الجمعة في اطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود اليوم الجمعة في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق الزمالك وصافة جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة عقب خوض 15 مباراة،

بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 16 مباراة.