صراع على عرش الهدافين.. 4 نجوم يطاردون جائزة رونالدو المفضلة

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، موسما مليئا بالتحديات على صعيد المنافسة الفردية، بعدما بات لقبه المفضل مهدداً مع اشتعال سباق هدافي دوري روشن السعودي.

طموح رونالدو يصطدم بالعقبات

يدخل رونالدو الموسم بطموح واضح يتمثل في إعادة لقب الدوري إلى خزائن النصر بعد غياب منذ موسم 2018-2019، لكن الطريق لم يكن مفروشاً بالورود.

فالأزمة التي نشبت مؤخراً بسبب عدم إبرام صفقات شتوية قوية، مقارنةً بالمنافس الهلال، ألقت بظلالها على أجواء الفريق، خاصة بعد غياب النجم البرتغالي عن بعض المباريات، ما أثر على مستواه التهديفي.

هذا التراجع النسبي انعكس مباشرة على حظوظه في الاحتفاظ بلقب هداف الدوري، وهي الجائزة التي توج بها مرتين متتاليتين منذ انضمامه للنصر في يناير 2023، لكنها تبدو مهددة هذا الموسم في ظل منافسة شرسة.

إيفان توني المتصدر بثبات

يتربع المهاجم الإنجليزي إيفان توني، لاعب الأهلي، على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 20 هدفاً، متقدماً بفارق هدفين عن رونالدو.

ويظهر توني في قمة تركيزه هذا الموسم، مع ثبات ملحوظ في الأداء وقدرة كبيرة على استغلال الفرص، ما يجعله أبرز المرشحين لانتزاع اللقب.

كينونيس الحصان الأسود

يقدم المكسيكي جوليان كينونيس موسما لافتا بقميص القادسية، بعدما سجل 18 هدفاً في الدوري حتى الآن.

ويحافظ اللاعب على نسق تهديفي مميز، إذ نجح في التسجيل بمعظم مباريات فريقه منذ بداية العام، ليؤكد طموحه الجاد في اقتحام صدارة الهدافين ومزاحمة الكبار.

جواو فيليكس تهديد من داخل النصر

المفاجأة قد تأتي من داخل معسكر النصر نفسه، عبر البرتغالي جواو فيليكس الذي سجل 13 هدفاً هذا الموسم.

ويمتلك فيليكس إمكانات هجومية كبيرة وقدرة على اللعب في أكثر من مركز، ما يمنحه فرصة حقيقية لزيادة رصيده وتهديد عرش مواطنه رونالدو إذا استمر بنفس النسق.

بنزيما خبرة لا يُستهان بها

ورغم ابتعاده نسبياً في سباق الأرقام بتسجيله 11 هدفاً، يبقى الفرنسي كريم بنزيما أحد أبرز الأسماء القادرة على قلب الموازين. انتقاله إلى الهلال وتألقه الأخير، خاصة بعد تسجيله ثلاثية لافتة، يمنحانه دفعة قوية، لا سيما في ظل امتلاك فريقه منظومة هجومية متكاملة توفر له فرصاً عديدة للتسجيل.

سباق مفتوح حتى النهاية

مع احتدام المنافسة وتعدد الأسماء اللامعة، يبدو أن سباق هداف دوري روشن هذا الموسم سيكون من الأكثر إثارة في السنوات الأخيرة.

وبين طموح رونالدو في الحفاظ على لقبه، وصعود منافسين أقوياء، يبقى الحسم مرهوناً بالأمتار الأخيرة من الموسم، حيث لا مجال للخطأ في معركة الأرقام.