أسطورة لا تتوقف.. رونالدو يثبت أن العمر مجرد رقم

واصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ، هوايته المفضلة في مطاردة الأرقام القياسية بعدما سجل هدفًا في فوز النصر على مضيفه الفتح بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

بهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بفارق نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة في المركز العاشر.

الفتح ضد النصر

لم يحتج رونالدو سوى 18 دقيقة ليؤكد أن الغريزة التهديفية لا تعترف بالعمر إذ استقبل تمريرة متقنة من زميله ساديو ماني وأسكن الكرة الشباك، معلنًا بداية أمسية جديدة تُضاف إلى سجله الحافل.

الهدف حمل رقما مميزا في مسيرة "الدون" بعدما رفع رصيده إلى 962 هدفا مع الأندية ومنتخب البرتغال ليصبح على بعد 38 هدفا فقط من الوصول إلى الحلم الأسطوري بتسجيل الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية.

أرقام تاريخية في سن الـ41

وعزز رونالدو أرقامه هذا الموسم إلى 19 هدفًا و3 تمريرات حاسمة في 23 مباراة بمختلف البطولات، بينما اكتسب الهدف طابعًا خاصًا كونه الأول له بعد دخوله عامه الـ41، مؤكدًا أن العمر بالنسبة له مجرد رقم.

وبتسجيله في الدوري السعودي بعمر 41 عامًا و9 أيام، أصبح ثالث أكبر لاعب يسجل في تاريخ المسابقة خلف الحارس المصري عصام الحضري، الذي سجل بقميص التعاون أمام الاتفاق عام 2017 بعمر 44 عاما و329 يوما، والمدافع السعودي حسين عبد الغني الذي هز الشباك مع أحد أمام الحزم عام 2018 بعمر 41 عاما و291 يوما.

وهكذا يواصل رونالدو كتابة فصول جديدة في مسيرته الاستثنائية، مؤكدًا أن شغفه بالأرقام القياسية لا يزال حاضرًا بقوة، وأن اسمه سيبقى حاضرًا في سجلات التاريخ مهما تقدم به العمر.