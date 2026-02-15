قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
رياضة

أسطورة لا تتوقف.. رونالدو يثبت أن العمر مجرد رقم

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
منتصر الرفاعي

واصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ، هوايته المفضلة في مطاردة الأرقام القياسية بعدما سجل هدفًا في فوز النصر على مضيفه الفتح بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

بهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بفارق نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة في المركز العاشر.

الفتح ضد النصر

لم يحتج رونالدو سوى 18 دقيقة ليؤكد أن الغريزة التهديفية لا تعترف بالعمر إذ استقبل تمريرة متقنة من زميله ساديو ماني وأسكن الكرة الشباك، معلنًا بداية أمسية جديدة تُضاف إلى سجله الحافل.

الهدف حمل رقما مميزا في مسيرة "الدون" بعدما رفع رصيده إلى 962 هدفا مع الأندية ومنتخب البرتغال ليصبح على بعد 38 هدفا فقط من الوصول إلى الحلم الأسطوري بتسجيل الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية.

أرقام تاريخية في سن الـ41

وعزز رونالدو أرقامه هذا الموسم إلى 19 هدفًا و3 تمريرات حاسمة في 23 مباراة بمختلف البطولات، بينما اكتسب الهدف طابعًا خاصًا كونه الأول له بعد دخوله عامه الـ41، مؤكدًا أن العمر بالنسبة له مجرد رقم.

وبتسجيله في الدوري السعودي بعمر 41 عامًا و9 أيام، أصبح ثالث أكبر لاعب يسجل في تاريخ المسابقة خلف الحارس المصري عصام الحضري، الذي سجل بقميص التعاون أمام الاتفاق عام 2017 بعمر 44 عاما و329 يوما، والمدافع السعودي حسين عبد الغني الذي هز الشباك مع أحد أمام الحزم عام 2018 بعمر 41 عاما و291 يوما.

وهكذا يواصل رونالدو كتابة فصول جديدة في مسيرته الاستثنائية، مؤكدًا أن شغفه بالأرقام القياسية لا يزال حاضرًا بقوة، وأن اسمه سيبقى حاضرًا في سجلات التاريخ مهما تقدم به العمر.

