شباب بلوزداد واوتوهو الكونغولي يتأهلا لربع نهائي الكونفدرالية

حقق فريق شباب بلوزداد الجزائري الفوز امام أوتوهو الكونغولي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي في الجوله الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية

احرز اللاعب عبد النور بلحسيني الهدف الاول لشباب بلوزداد في الدقيقة 14 من اللقاء بينما احرز فريد الملالي الهدف الثاني لبلوزداد في الدقيقة 41 من المباراة

كما أحرز الاعب بانديوجو ديالو الهدف الاول ل اوتوهو في الدقيقة 68

وبهذه النتيجه رفع رصيد شباب بلوزداد إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد أوتوهو الكونغولي عند 9 نقاط في وصافة المجموعة

وضمن الفريقان التأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية