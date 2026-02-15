ديربي الإسكندرية| تامر مصطفي يعلن قائمة الاتحاد استعدادا لمواجهة سموحة

أعلن تامر مصطفي المدير الفني للاتحادالسكندري قائمه فريقه استعدادا لمباراة سموحة غداً الإثنين، على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2025 – 2026



وجاءت قائمة الاتحاد كالتالي: صبحي سليمان، أبو بكر اليادي، محمود جنش، عبد الرحمن بودي، أحمد محمود، محمد كناريا، كريم الديب، محمود عماد، عمرو صالح، سيفوري إيزاك، مؤمن شريف، أفشة، مصطفى إبراهيم، فادي فريد، محمود شبانة، مابولولو، خالد عبد الفتاح، جون إيبوكا، محمود دونجا، يسري وحيد، وعبد الرحمن مجدي.

وشهدت القائمة غياب كل من عبد الغنى محمد و محمد تونى ونور علاء للإصابة وعبد الرحمن جودة لحصوله على الإنذار الثالث.