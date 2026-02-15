متحدث الكهرباء يزف بشرى بشأن صيف 2026

كشف المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسم باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استعدادات مكثفة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف.



أكد المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسم باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في مداخلة هاتفية برنامج تسوديو إكسترا، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن زيادة قدرة الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب زيادة الأحمال خلال فصل الصيف، متابعا أن الشبكة القومية للكهرباء نجحت في تحمل أحمال كهربائية غير مسبوقة الصيف الماضي.

وأشار المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسم باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الصيف المقبل لن يكون هناك انقطاع في الكهرباء في مصر.

