المطربة كاميليا: أهلى منعوني من الغناء وأنجبت بعد 18 عاماً من الزواج

قالت المطربة كاميليا إن أول حفل غنائي قدمته كان برفقة المطرب كاظم الساهر، مؤكدة أنه في ذلك الوقت كان يرفض مشاركة أي فنان أو فنانة معه في نفس الحفل، لكنه رحب بها على الفور، وقدمت حفلًا استثنائيًا رفع شعار «كامل العدد».



وتابعت المطربة كاميليا حديثها خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، أنها كانت ترغب في العودة مجددًا إلى الفن منذ ثماني سنوات، لكنها فوجئت بحملها في ابنها الوحيد حاليًا، موضحة أن قرار الإنجاب جاء بعد 18 عامًا من الزواج.



وأشارت كاميليا إلى أن الكثيرين طلبوا من زوجها الزواج مرة ثانية بسبب عدم قدرتها على الإنجاب في ذلك التوقيت، لكنه رفض تمامًا وترك الأمر لله، مؤكدًا تمسكه بها ورفضه الابتعاد عنها أو الزواج من أخرى.



وتحدثت المطربة كاميليا عن زواجها في سن 16 عامًا، موضحة أنها اتخذت هذا القرار للهروب من قيود أسرتها وتشددهم، خاصة مع اضطرارها للتأخر في البروفات والسفر المستمر من المنصورة إلى القاهرة، ما جعل الزواج الحل الوحيد بالنسبة لها للاستمرار في الغناء.



واختتمت المطربة كاميليا حديثها بأن أسرتها كانت رافضة لدخولها مجال الغناء، مشيرة إلى أن جدها هو أول من اكتشف موهبتها، لأنه كان يعزف على العود، وسمعها تدندن بأغاني أم كلثوم وعندما سمع صوتها جاء مسرعًا يسألها عن مصدره، فأخبرته بخوف أنه صوت التلفاز، لكنه طمأنها وأحضر العود، وطلب منها الغناء ليستمع إليها بإعجاب شديد.