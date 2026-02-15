مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

روجت الفنانة مي سليم لشخصيتها في مسلسل روج أسود، الذي تشارك به ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2026، حيث نشرت البوستر الرسمي الخاص بها، إلى جانب مجموعة من الصور التي ظهرت فيها بشخصية العمل، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة: "ربنا حلل الطلاق ماحللش الخيانة والظلم"، في إشارة إلى طبيعة المعاناة التي تواجهها الشخصية خلال الأحداث.

وتخوض مي سليم من خلال روج أسود الذي يعرض خلال شهر رمضان 2026 على قنوات النهار والمحور والتليفزيون المصري، إضافة إلى منصة VIU، تجربة درامية مختلفة تحمل طابعاً اجتماعياً إنسانياً، حيث تسلط الضوء في قصتها على قضية سرقة الأعضاء البشرية، من خلال معالجة واقعية تسلط الضوء على معاناة إنسانية حقيقية، وتكشف جوانب مظلمة من هذه القضية الشائكة.

وتجسد مي سليم خلال أحداث مسلسل "روج اسود" شخصية "ريم"، وهي فتاة بسيطة تعيش ظروفاً صعبة مع والدتها، قبل أن تدخل في تجربة زواج تنتهي بمأساة، بعدما تتعرض للخداع من زوجها الذي يستغل ثقتها ويقدم على سرقة كليتها، ثم يتخلى عنها لتواجه مصيراً قاسياً وأزمة نفسية وجسدية كبيرة، في قصة مستوحاة من وقائع حقيقية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي إنساني، حيث يستعرض مجموعة من القصص المستلهمة من أحداث واقعية لنساء يواجهن أزمات معقدة في حياتهن الزوجية والعائلية، وتلتقي هذه القصص داخل أروقة محكمة الأسرة المصرية، لتكشف عن قضايا تتجاوز الخيانة والانفصال، وتتعمق في أبعاد اجتماعية ونفسية أكثر تعقيداً.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين، أبرزهم رانيا يوسف، وداليا مصطفى، ولقاء الخميسي، وفرح الزاهد، وأحمد فهيم، وعابد عناني، وأحمد جمال سعيد، وكريم العمري، ومحمد الدسوقي، ومهند حسني، وغادة طلعت، ومي صالح، والطفلة ريم عبد القادر، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.