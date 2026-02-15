رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن كل زيادة في الإيرادات ستنعكس على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأشار مدبولي إلى أنه سيتم عرض المقترحات الخاصة بزيادة المرتبات والأجور على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بالموافقة على زيادة غير اعتيادية تستفيد منها فئات المعلمين والعاملين في القطاع الصحي.

صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتكون متاحة خلال الأسبوع الحالي، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل عاجل.

وأضاف مدبولي أن الحكومة ستقدم دعمًا نقديًا مباشرًا على دفعتين مع شهر رمضان ودفعة أخرى مع عيد الفطر، يستفيد منه 15 مليون مواطن ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، بينهم 5 ملايين من برنامج تكافل وكرامة و10 ملايين من أقل الشرائح دخلًا.

وأشار إلى أن قطاع الصحة سيشهد ضخ 3 مليارات جنيه إضافية لتحسين الخدمات، بالإضافة إلى 3 مليارات أخرى لتقليل قوائم الانتظار و3 مليارات لإدخال محافظة المنيا لمنظومة التأمين الصحي، كما تم تخصيص 4 مليارات جنيه لفروق أسعار القمح لدعم الأمن الغذائي.