بمرتبات مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن عن 210 وظيفة بإحدى المستشفيات التخصصية

يبحث قطاع عريض من الشباب، عن فرص عمل جديدة من وزارة العمل، حيث أصدرت وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، نشرة التوظيف، النصف شهرية، معلنة عن العديد من فرص العمل بإحدى المستشفيات التخصصية.

210 فرصة عمل بإحدى المستشفيات التخصصية ببنها

كشفت وزارة العمل، في نشرتها عن توافر عددا من الفرص المتاحة، تشمل وظائف متنوعة في عدد من التخصصات والمهن.

وأوضحت الوزارة خلال نشرة التوظيف النصف شهرية التي تعلن عنها الوزارة شهرياً، أن إدارة إحدى المستشفيات التخصصية ببنها، (التابعة للنقل البري)، فتحت باب التعيين لشغل 210 فرصة عمل ضمن مجموعة واسعة من الوظائف الشاغرة في تخصصات متنوعة، وذلك في إطار خطتها لتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.

الوظائف المطلوبة والأعداد المتاحة

​أوضحت الوزارة أن المستشفى بحاجة لتعيين 210 موظفاً في التخصصات التالية:

ـ 100 فني تمريض

ـ 30 طبيب (جميع التخصصات)

ـ 30 فرد أمن .

ـ 30 عامل نظافة .

ـ 15 إداري.

ـ 5 محاسب .

شروط التقديم للوظائف المطلوبة

​وضعت إدارة المستشفى معايير محددة للمتقدمين لضمان الكفاءة، وهي:

ـ ​المؤهل الدراسي: الحصول على مؤهل عالي أو متوسط (حسب متطلبات المهنة المطلوبة).

ـ ​السن: ألا يتجاوز عمر المتقدم 45 سنة.

ـ ​الأجور: أكدت الإدارة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة زيادة الرواتب وفقاً لسنوات الخبرة والكفاءة.

​بيانات التواصل والعنوان

​وأضافت وزارة العمل، أن التقديم لهذه الوظائف يتم خلال شهر فبراير 2026 ، ويمكن للراغبين في التقديم التوجه مباشرة إلى مقر المستشفى أو التواصل عبر القنوات التالية:

ـ ​العنوان: بنها ـ شارع محلج

القطن ـ بجوار الإدارة التعليمية.

ـ ​رقم الهاتف: 01011823838

ـ أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل بالضغط هــــنــــــا.

طرق التقديم على فرص وزارة العمل

أوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص يتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

وأضافت أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تصدر بصفة منتظمة كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وبإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة على مستوى الجمهورية.