قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تقبل القسمة علي اتنين.. المصري يواجة زيسكو في كأس الكونفدرالية
الذهب والفضة.. على جمعة يوضح نصاب زكاة الأثمان
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بمرتبات مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن عن 210 وظيفة بإحدى المستشفيات التخصصية

«العمل» تعلن عن 210 وظيفة
«العمل» تعلن عن 210 وظيفة
خالد يوسف

يبحث قطاع عريض من الشباب، عن فرص عمل جديدة من وزارة العمل، حيث أصدرت وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، نشرة التوظيف، النصف شهرية، معلنة عن العديد من فرص العمل بإحدى المستشفيات التخصصية.

210 فرصة عمل بإحدى المستشفيات التخصصية ببنها

كشفت وزارة العمل، في نشرتها عن توافر عددا من الفرص المتاحة، تشمل وظائف متنوعة في عدد من التخصصات والمهن.

وأوضحت الوزارة خلال نشرة التوظيف النصف شهرية التي تعلن عنها الوزارة شهرياً، أن إدارة إحدى المستشفيات التخصصية ببنها، (التابعة للنقل البري)، فتحت باب التعيين لشغل 210 فرصة عمل ضمن مجموعة واسعة من الوظائف الشاغرة في تخصصات متنوعة، وذلك في إطار خطتها لتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.

الوظائف المطلوبة والأعداد المتاحة

​أوضحت الوزارة أن المستشفى بحاجة لتعيين 210 موظفاً في التخصصات التالية:

ـ 100 فني تمريض

ـ 30 طبيب (جميع التخصصات)

ـ 30 فرد أمن .

ـ 30 عامل نظافة .

ـ 15 إداري.

ـ 5 محاسب .

شروط التقديم للوظائف المطلوبة

​وضعت إدارة المستشفى معايير محددة للمتقدمين لضمان الكفاءة، وهي:

ـ ​المؤهل الدراسي: الحصول على مؤهل عالي أو متوسط (حسب متطلبات المهنة المطلوبة).

ـ ​السن: ألا يتجاوز عمر المتقدم 45 سنة.

ـ ​الأجور: أكدت الإدارة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة زيادة الرواتب وفقاً لسنوات الخبرة والكفاءة.

​بيانات التواصل والعنوان

​وأضافت وزارة العمل، أن التقديم لهذه الوظائف يتم خلال شهر فبراير 2026 ، ويمكن للراغبين في التقديم التوجه مباشرة إلى مقر المستشفى أو التواصل عبر القنوات التالية:

ـ ​العنوان: بنها ـ شارع محلج 

القطن ـ بجوار الإدارة التعليمية.

ـ ​رقم الهاتف: 01011823838

ـ  أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل بالضغط هــــنــــــا.

طرق التقديم على فرص وزارة العمل

أوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص يتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

وأضافت أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تصدر بصفة منتظمة كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وبإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة على مستوى الجمهورية.

مرتبات مجزية وتأمينات 210 وظيفة بإحدى المستشفيات التخصصية وزارة العمل نشرة التوظيف النصف شهرية تطوير الكوادر البشرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الخارجية الإيرانية: حقنا في التخصيب أصيل ولا يمكن المساس به تحت تأثير الضغوط السياسية

صورة أرشيفية

رئيس الوزراء البريطاني: نريد السلام لكن علينا الاستعداد للقتال والدفاع عن نفسنا

الدكتور سامح حفني، وزير الطيران المدني

وزير الطيران المدني: انضمام أول إيرباص A350-900 لأسطول مصر للطيران تعزز التنافسية

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد