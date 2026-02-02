بمرتب 20 ألف جنيه في الشهر.. وظائف خالية لهذه التخصصات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل المتاحة التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقع «فرصنا»، بهدف توفير وظائف متنوعة للشباب وحديثي التخرج وحملة المؤهلات العليا.

وتتناسب الوظائف المعلن عنها مع مختلف التخصصات والخبرات، وبرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه شهريا، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم تشغيل الشباب وفتح قنوات تواصل مباشرة مع ملتقيات التوظيف وسوق العمل.

وظائف خالية براتب ٢٠ الف جنيه

وفي هذا السياق، أعلنت عدة شركات عن طرح مجموعة من الوظائف الشاغرة التي يمكن التقدم لها في حال توافر الشروط المطلوبة، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

وظيفة محاسب قانوني بالقاهرة

تشترط خبرة متوسطة لا تقل عن 5 سنوات، مع الحصول على مؤهل عال من كلية التجارة، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس بدرجة جيدة جدا، إلى جانب الإلمام بأساسيات اللغة الإنجليزية.

ويتراوح السن المطلوب بين 30 و40 عاما، دون اشتراط نوع معين.

وتشمل المهام المطلوبة إجادة الفحص الضريبي للضرائب على الدخل والقيمة المضافة، والتعامل مع منظومة الضرائب سواء ساب أو القديمة، وإعداد الميزانيات وقوائم الدخل والمراجعة. ويبدأ العمل من الساعة 10 صباحا حتى 6 مساء.

ويتراوح الراتب الشهري بين 15 ألفا و20 ألف جنيه، بنظام عمل يوم كامل.

وظيفة تيلي سيلز بالقاهرة

تتطلب خبرة متوسطة لا تقل عن 3 سنوات، ومؤهلا عاليا، مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس بدرجة جيدة جدا، دون تحديد سن معين أو نوع محدد.

ويتراوح الراتب بين 10 آلاف و12 ألف جنيه شهريا، بنظام عمل يوم كامل، مع احتساب وقت إضافي، وتوفير تأمينات صحية واجتماعية.

وتشمل المهام البحث عن فرص مبيعات جديدة من خلال التواصل مع العملاء المحتملين عبر المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني، وفهم احتياجات العملاء، وتحويل الفرص المؤهلة إلى مديري المبيعات، وإتمام عمليات البيع، والحفاظ على قواعد بيانات العملاء، والتعاون مع فريق العمل، إلى جانب تقديم عروض تجريبية عبر الإنترنت.

وظيفة مدير تشغيل مطاعم بالإسكندرية

تشترط خبرة لا تقل عن 5 سنوات في منصب مدير أو مشرف، ومؤهلا عاليا، مع الإلمام بأساسيات اللغة الإنجليزية، دون اشتراط إجادة الحاسب الآلي أو برامج مايكروسوفت أوفيس.

ويتراوح السن المطلوب بين 30 و50 عاما، دون تحديد نوع معين.

ويتراوح الراتب الشهري بين 5 آلاف و14 ألف جنيه، بنظام عمل يوم كامل، مع توفير بدل تغذية يشمل وجبة.

وتأتي هذه الفرص في إطار التوسع في إتاحة وظائف متنوعة عبر المنصات الرسمية، بما يسهم في ربط الباحثين عن عمل باحتياجات سوق العمل، ودعم جهود الدولة في الحد من البطالة وتوفير فرص مناسبة بمختلف القطاعات.