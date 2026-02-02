قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة
قبل رمضان 2026 .. وزير التموين في الشرابية وروض الفرج لهذا السبب
اختبار طبى وغموض المشاركة.. توروب فى ورطة بلقاء الأهلي والبنك
ميدفيديف يحذر من ساعة يوم القيامة بين أكبر قوى نووية
طرح أراضٍ استثمارية بمواقع متميزة في أسيوط الجديدة
أصل الحكاية

براتب 13500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة لهذه الفئات

ولاء خنيزي

كشفت وزارة العمل، من خلال نشرة التوظيف الدورية لشهر يناير 2026، عن طرح مجموعة جديدة من فرص العمل في عدد من التخصصات الهندسية والفنية، داخل قطاعي إدارة المشروعات والطاقة، برواتب تبدأ من 9 آلاف جنيه وتصل إلى 13 ألفًا و500 جنيه شهريًا.

وظائف هندسية وإدارية بخبرات متفاوتة

وأوضحت الوزارة أن الفرص المتاحة تستهدف أصحاب الخبرات العملية، خاصة في المواقع التنفيذية، حيث تضمنت النشرة:

  • وظيفة مدير مواقع واحدة، بشرط خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
  • 4 وظائف مهندس مواقع، براتب يبدأ من 12 ألف جنيه.

طلب متزايد على الفنيين والمشرفين

كما شملت نشرة التوظيف عددًا من الوظائف الفنية المتخصصة، برواتب تنافسية تعكس طبيعة العمل والخبرة المطلوبة، وجاءت على النحو التالي:

  • مشرف تكييف: وظيفة واحدة، بخبرة من 5 إلى 7 سنوات، وبراتب 13,500 جنيه.
  • فني تكييف: 7 وظائف، بخبرة من 3 إلى 5 سنوات، وبراتب يبدأ من 9,000 جنيه.
  • فني كهرباء باور: 3 وظائف، بخبرة من 3 إلى 7 سنوات، وبراتب يبدأ من 10,000 جنيه.
  • فني مدني (نقاشة): وظيفة واحدة، بخبرة من 3 إلى 6 سنوات، وبراتب يبدأ من 9,000 جنيه.

أماكن العمل ووسائل التقديم

وأشارت وزارة العمل إلى أن مقرات العمل تقع بمنطقة المعادي الجديدة بالقاهرة، وتحديدًا في 46 شارع النادي الجديد، موضحة أن التقديم متاح من خلال التواصل المباشر عبر أرقام الهواتف التي خصصتها الوزارة لتلقي طلبات المتقدمين، وهي:

  • 01270212466
  • 01211893612
  • 01207781510
  • 01270209665

جهود مستمرة لدعم سوق العمل

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة موسعة تستهدف توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الاستقرار الوظيفي، مع التأكيد على التزام الشركات المشاركة بتطبيق معايير العمل اللائق وحماية حقوق العمال.

