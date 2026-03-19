سارة بركة وأحمد العوضي في صور حصرية من الكواليس مسلسل علي كلاي

جاء انفصال شخصية سارة بركة عن علي كلاي ضمن أحداث مسلسل «علي كلاي»، في تصاعد ملحوظ في التوتر بين الشخصيتين، لينتهي الأمر بقرار الانفصال الذي جاء صادمًا للجمهور.

لكن اللافت هذه المرة لم يكن فقط الحدث الدرامي، بل الصور الحصرية من كواليس التصوير وأظهرت الصور أجواءً مليئة بالتركيز والانفعال داخل موقع التصوير، حيث بدا على الأبطال اندماجهم الكامل مع الحالة النفسية للشخصيات،

الصور الحصرية أبرزت كذلك الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل، سواء على مستوى الأداء التمثيلي أو الإخراج، حيث حرص المخرج على التقاط أدق التفاصيل لنقل الإحساس الحقيقي بالمشهد



مسلسل «علي كلاي» يضم نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد العوضي، درة، عصام السقا، محمود البزاوي، انتصار، طارق الدسوقي، عمر رزيق، ريم سامي، محمد ثروت، ورحمة محسن، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة «سينرجي»، وإخراج محمد عبد السلام.



