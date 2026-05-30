نهائي دوري أبطال أوروبا.. تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وأرسنال

تتجه أنظار جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم مساء اليوم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في مباراة ينتظرها الملايين لما تحمله من أهمية كبيرة وقيمة فنية عالية بين اثنين من أبرز أندية القارة الأوروبية.

موعد المباراة ومكان إقامتها

يحتضن ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست أحداث المباراة النهائية، حيث يلتقي الفريقان في صراع مباشر لحسم لقب البطولة الأغلى على مستوى الأندية الأوروبية. ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً، وسط أجواء جماهيرية كبيرة وترقب واسع من عشاق الساحرة المستديرة.

مواجهة متكافئة بين الفريقين

تحمل المواجهة أهمية خاصة في ظل التقارب الكبير بين باريس سان جيرمان وأرسنال على مستوى النتائج التاريخية، حيث قدم الفريقان مستويات مميزة خلال مشوارهما في البطولة هذا الموسم، ما يجعل التوقع بنتيجة اللقاء أمراً صعباً قبل انطلاق المباراة.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى مواصلة تفوقه القاري وإضافة لقب جديد إلى خزائنه، بينما يطمح أرسنال إلى التتويج بالبطولة وإسعاد جماهيره بعد مشوار قوي قدمه الفريق حتى بلوغ النهائي.

تاريخ المواجهات بين باريس سان جيرمان وأرسنال

سبق أن التقى الفريقان في سبع مباريات رسمية بمختلف المسابقات، وشهدت تلك المواجهات تنافساً كبيراً وتقارباً واضحاً في النتائج. وتمكن كل فريق من تحقيق الفوز في مباراتين، فيما انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل.

وعلى الصعيد التهديفي، يمتلك أرسنال أفضلية طفيفة بعدما سجل لاعبوه ثمانية أهداف في شباك باريس سان جيرمان، مقابل سبعة أهداف أحرزها الفريق الفرنسي.

أفضلية فرنسية قبل النهائي

كانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا خلال شهر مايو 2025، ونجح خلالها باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز ذهاباً وإياباً، وهو ما يمنحه دفعة معنوية مهمة قبل خوض النهائي المرتقب، في حين يسعى أرسنال للثأر من تلك الخسارة وكتابة فصل جديد في تاريخ مواجهاته أمام العملاق الفرنسي