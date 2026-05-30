أمطار رعدية وأتربة مثارة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية مفاجئة في رابع أيام العيد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 30 مايو 2026 ارتفاعا طفيفا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس ربيعي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا من (4 إلى 8 صباحاً) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً (بنسبة حدوث 30%) على مناطق من (السلوم – مطروح – سيوة) على فترات متقطعة.

نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س: على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما تتوفر فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، وقد يصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 20% تقريباً):

إضافة إلى نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم السبت، على النحو الآتي:

القاهرة: 33 21

الإسكندرية: 29 20

مطروح: 25 19

سوهاج: 36 23

قنا: 38 23

أسوان: 38 24