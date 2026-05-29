الصيف يقترب.. الأرصاد تحذر: نهاية الأجواء المعتدلة وارتفاع تدريجي في الحرارة والرطوبة خلال الأيام المقبلة

تشهد البلاد اليوم أجواءً ربيعية مستقرة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بالتزامن مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، حيث تسجل القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

أجواء ربيعية مستقرة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأجواء ربيعية مستقرة بشكل كبير، لأن مازالت قيم درجات الحرارة نهارا أقل من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تصل العظمي نهارا على القاهرة الكبري 32 درجة مئوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك زيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس عن الفترة الماضية وبالتالي الإحساس بإرتفاع درجات الحرارة فى القاهرة الكبري والوجه البحري ومحافظات الصعيد، مائل للحرارة فى الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتابعت أنه بغياب أشعة الشمس الأجواء تكون معتدلة تماما ليلا، وتتراوح الصغري ما بين ال20 وال21 درجة مئوية، لافتة إلى أن البلاد تودع الأجواء المعتدلة خلال الأيام القادمة ونستقبل الأجواء الأقرب إلى الأجواء الصيفية، خاصة زيادة نسب الرطوبة.

نشاط للرياح يساعد على تلطيف الأجواء

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح سرعته ما بين ال30 وال40 كم على الساعة فى معظم محافظات الجمهورية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، إلى جانب فرص أمطار ضعيفة فى الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري.

شبورة مائية على الطرق

ولفتت علي وجود شبورة مائية على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية، كثيفة فى بعض الأماكن، ولا تؤثر تماما على حركة المرور، وتختفي بمجرد سطوع أشعة الشمس.

تحذير الشبورة المائية (من 4 إلى 8 صباحا):

ناشدت الأرصاد قائدي السيارات توخي الحذر بسبب تشكّل شبورة مائية صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، ووسط سيناء، بالإضافة إلى شمال الصعيد، لافتة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

فرص الأمطار والرذاذ الخفيف: رصدت الهيئة فرصاً ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بمناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما توجد فرص ضعيفة أخرى لتكوّن السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

نشاط الرياح: يُتوقع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، حيث تتراوح سرعتها ما بين (30 إلى 40) كم/ساعة، مما يلطف الأجواء نسبيا.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة، والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة، والصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة، والصغرى 20 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة، والصغرى 24 درجة.



