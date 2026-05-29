طقس ثالث أيام العيد.. الأرصاد تُحذر من شبورة كثيفة وأمطار اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية والظواهر المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 29 مايو 2026، والذي يتزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد أجواءً ربيعية معتدلة في الصباح الباكر، تتحول إلى حارة نهاراً على أغلب الأنحاء، وسط تحذيرات للمواطنين وسائقي المركبات من تشكّل شبورة مائية كثيفة في الصباح، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على بعض المناطق.

تفاصيل الحالة الجوية والظواهر المتوقعة اليوم:

حالة الطقس نهاراً وليلاً: يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، بينما يكون حاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، ويشتد ليصبح شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، على أن تعود الأجواء لتصبح معتدلة الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

تحذير الشبورة المائية (من 4 إلى 8 صباحا):

ناشدت الأرصاد قائدي السيارات توخي الحذر بسبب تشكّل شبورة مائية صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، ووسط سيناء، بالإضافة إلى شمال الصعيد، لافتة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

فرص الأمطار والرذاذ الخفيف: رصدت الهيئة فرصاً ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بمناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما توجد فرص ضعيفة أخرى لتكوّن السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

نشاط الرياح: يُتوقع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، حيث تتراوح سرعتها ما بين (30 إلى 40) كم/ساعة، مما يلطف الأجواء نسبيا.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة، والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة، والصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة، والصغرى 20 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة، والصغرى 24 درجة.