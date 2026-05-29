رئيس البنك الأهلي يعتذر عن أزمة السحب النقدي: المصريون سحبوا 100 مليار جنيه خلال 9 أيام قبل العيد

قدم رئيس البنك الأهلي المصري اعتذارًا للمواطنين على خلفية التحديات التي شهدتها عمليات السحب النقدي خلال الفترة الأخيرة.

زيادة استثنائية في معدلات السحب قبل عيد الأضحى

وأكد أن الضغط الكبير على ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك جاء نتيجة الزيادة الاستثنائية في معدلات السحب قبل عيد الأضحى.

وأوضح رئيس البنك الأهلي أن المواطنين سحبوا نحو 100 مليار جنيه خلال آخر 9 أيام سبقت العيد، وهو ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في حجم التعاملات النقدية على مستوى القطاع المصرفي.

ويأتي ذلك في ظل الإقبال المكثف من المواطنين على سحب الأموال قبل عطلة عيد الأضحى لتلبية احتياجات الإنفاق المرتبطة بالمناسبة.