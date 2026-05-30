الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تطلق إنذارًا بشأن طقس السبت.. شبورة وأمطار رعدية وارتفاع الحرارة

منار عبد العظيم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 30 مايو 2026، مشيرة إلى ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع استمرار الأجواء الربيعية المائلة للحرارة على شمال البلاد.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء معتدلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

شبورة مائية كثيفة وتحذيرات لقائدي المركبات

وأكدت الأرصاد أن الشبورة المائية ستكون أبرز الظواهر الجوية المؤثرة صباح السبت، حيث تتكون من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت الهيئة قائدي السيارات ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، مع الالتزام بتخفيف السرعة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، واستخدام أنوار الشبورة والمصابيح الأمامية المنخفضة، مع التوقف في أماكن آمنة حال انعدام الرؤية بشكل كامل.

أمطار رعدية متوقعة على مناطق من الساحل الشمالي

وتوقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خاصة السلوم ومطروح وسيوة، بنسبة حدوث تصل إلى 30% وعلى فترات متقطعة.

كما أشارت إلى احتمالية ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

نشاط للرياح وإثارة للرمال بجنوب سيناء

ورصدت صور الأقمار الصناعية نشاطًا للرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب سيناء بشكل متقطع.

درجات الحرارة المتوقعة 

• القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.
• السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة.
• شمال الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.
• جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

الأرصاد للمواطنين: تابعوا النشرات الجوية أولًا بأول

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات والنشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة خلال فترات الشبورة المائية والأمطار المتوقعة، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على سلامتهم أثناء التنقل والسفر خلال إجازة عيد الأضحى.

