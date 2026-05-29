لقاء إنساني في منزل الكينج .. نور قدري تكشف تفاصيل زيارتها لـ محمد منير

عبرت الفنانة نور قدري عن سعادتها الكبيرة وامتنانها بعد استقبال “الكينج” محمد منير لها في منزله، مؤكدة أنها قضت برفقته لحظات لا تُنسى ستظل عالقة في ذاكرتها طوال العمر..

ونشرت نور قدري مجموعة صور رفقة الكينج محمد منير، عبر حسابها بـ إنستجرام، معلقة: في الحياة لحظات لا تُنسى، وذكريات تظل محفورة في القلب مهما مرّ الزمن، من أجمل الذكريات التي سأحتفظ بها طوال حياتي، كانت زيارتي للفنان الكبير محمد منير واستقباله لي في بيته بكل ترحاب ومحبة.. لحظة مليانة بالدفء والإنسانية والبساطة اللي بتعكس قيمة هذا الفنان العظيم قبل أن تعكس نجوميته.

وأضافت نور قدري: في أشخاص بنصادفهم في حياتنا فبيسيبوا أثر لا يمحيه الوقت، وفي لحظات بتصبح جزء من أجمل حكاياتنا.. ودي كانت واحدة من اللحظات اللي في حياتي.. شكرًا على هذا الاستقبال الكريم، وشكرًا على ذكرى ستبقى دائمًا من أغلى وأجمل ذكر.