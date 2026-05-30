الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات في إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة لمكافحة الإرهاب تشمل أفرادا وكيانات في إيران .

وفي وقت سابق ؛ أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إلى إن "الولايات المتحدة استولت على أصول إيرانية مشفرة بقيمة مليار دولار كجزء من الشق الاقتصادي لحرب الرئيس دونالد ترامب على إيران.



ومن جانب آخر، ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، التابعة للنظام، نقلاً عن مصادر، أن "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المحتمل مع إيران مزيج من الحقيقة والكذب، ومحاولة لتصوير نصرٍ مُختلق".

وبحسب التقرير، "يخضع الاتفاق مع الولايات المتحدة للمراحل النهائية من التصديق في طهران، ولم يُتخذ قرار نهائي بعد، ويتضمن الاتفاق دفعاً فورياً بقيمة 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المُجمدة، بالإضافة إلى وقف إطلاق نار كامل مع لبنان".

ومع ذلك، أفادت التقارير بأنه "لا يوجد أي بند في الاتفاق ينص على تدمير البرنامج النووي الإيراني".



