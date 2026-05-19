الخزانة الأمريكية : فرض عقوبات على 12 فردا و29 كيانا و19 سفينة على صلة بإيران

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف 12 فردًا و29 كيانًا و19 سفينة على صلة بإيران، في إطار ما وصفته بسياسة تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية -في بيان على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء- إن شركة صرافة إيرانية بارزة وشركات واجهة مرتبطة بها تشرف على معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات.

وأشار البيان إلى أن شركات الصرافة الإيرانية تسهّل مجتمعة معاملات بمليارات الدولارات من العملات الأجنبية سنوياً، مما يُمكّن النظام الإيراني وقواته المسلحة من التهرب من العقوبات والوصول إلى النظام المالي الدولي وتحويل الأموال الناتجة عن مبيعات النفط والبتروكيماويات.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بحسب البيان، حظرًا على 19 سفينة متورطة في شحنات النفط والبتروكيماويات الإيرانية إلى عملاء أجانب، وهي صفقات حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات التي اتُخذت اليوم تسهم في تقليص الإيرادات المتاحة للنظام الإيراني لتطوير الأسلحة ودعم الجماعات الإرهابية وتهريب الأموال خارج إيران.

بدوره، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن نظام الظل المصرفي الإيراني يسهل التحويل غير المشروع للأموال لأغراض إرهابية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تفكيك هذا النظام بشكل منهجي في إطار حملة "الغضب الاقتصادي"، داعيًا المؤسسات المالية إلى اليقظة فيما يخص محاولات النظام الإيراني للتلاعب بالنظام المالي الدولي.