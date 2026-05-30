قبل نهائي دوري الأبطال.. محمد النني يوجه رسالة حماسية لجماهير أرسنال

وجه اللاعب محمد النني رسالة حماسية إلى جماهير أرسنال، قبل مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقبة.

وكتب النني عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «جماهير أرسنال.. لا أطيق الانتظار لرؤيتكم جميعًا في الملعب غدًا في نهائي دوري أبطال أوروبا. مع اللاعبين، سنبذل كل ما لدينا ونقاتل من أجل هذا الحلم. لنحققها معًا، كلنا نؤمن بذلك».

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية والعالمية نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمانالفرنسي، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء غد السبت، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب "بوشكاش أرينا"، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية بطل القارة الأوروبية.