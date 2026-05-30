قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
FBI يصدر تحذيراً أمنياً عاجلاً لجميع مستخدمي خدمات ومنصات مايكروسوفت
دعاء رابع أيام عيد الأضحى لطلب الرزق والفرج.. أفضل الأدعية في أيام العيد
مدير المركز الكاثوليكي الأردني: الرئيس السيسي نموذج للمواطنة.. والكنائس المصرية تشارك في يوبيل 2030
لمنع الحروق والتصبغات.. نصائح لحماية البشرة من الشمس في العيد
القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها
نانسي عجرم تحتفل بنجاح حفلي باريس وملبورن وتستعد لمفاجأة جديدة
الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأندية
تعليق ناري من ميدو بعد الهجوم على محمد صلاح بسبب إعلانه الأخير
كارين كوياتكوفسكي: قادة أوروبا يعيشون وهم أن الحرب ضد روسيا خيار جيد
الفئران تهدد السيارات في ألمانيا.. خسائر بالملايين وأزمة تضرب شركات التأمين
أسعار كيا سيراتو موديل 2006 المستعملة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم الأضحية عن الميت.. الإفتاء توضح هل يصل ثوابها إلى المتوفى

الأضحية
الأضحية
أحمد سعيد

يسأل كثيرون خلال عيد الأضحى 2026 المبارك عن حكم الأضحية عن الميت، وهل يجوز إخراج الأضحية للمتوفى، وما إذا كانت تصل إليه في ميزان حسناته أم لا، وتعد الأضحية من أعظم شعائر الإسلام التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، لذلك يحرص الأبناء والأقارب على إهداء ثوابها للأموات طلبًا للرحمة والمغفرة لهم وفي السطور التالية نتعرف على رأي دار الإفتاء حول الأضحية عن الميت.

حكم الأضحية عن الميت

وفي البداية، وضحت دار الإفتاء حكم التضحية للميت وشروطها، قائلة إن الأضحية عن الميت مشروعة، وتكون في مال القائم بها على سبيل الاستحباب والتبرع لا الوجوب، مشيرة إلى أنه إذا أوصى الميت بالتضحية في حياته أو كان نذر وأوصى بالوفاء به بعد موته، فإنه يدخل حينئذٍ في ثلث الوصايا واجبة الأداء.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أنه يلزم الورثة في هذه الحالة حينئذٍ الوفاء بالنذر في حدود هذا الثلث، وما زاد عليه لا ينفذ إلا في حقِّ من أجازه، أما إذا لم يكن قد أوصى به، فإنه لا يلزمهم الوفاء به، لكن يستحب لهم أن يتبرعوا بذلك عنه؛ وفاءً للمورِّث.

ما حكم الأضحية عن الميت؟

وأشارت دار الإفتاء إلى أن التضحية عن الميت مشروعة عند أكثر أهل العلم من حيث الأصل؛ لأنها نوع من الصدقة، والصدقة عن الميت جائزة بلا خلاف، وهو في حاجة إلى الأجر والثواب. 

واستشهدت الإفتاء بما ورد عَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ» أخرجه أبو داود -واللفظ له- والترمذي والبيهقي في "السنن"، وقال البيهقي عقبه: [وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين].

كما استدلت بما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أُتِيَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ عَظِيمَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»، ثُمَّ أَضْجَعَ الْآخَرَ، فَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ» أخرجه أبو يعلى في "مسنده" -واللفظ له- وابن ماجه وأبو داود والبيهقي في "سننهم"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

ما هي شروط الأضحية؟

ورد في شروط الأضحية في عيد الأضحى عدة أمور ينبغي مراعاتها عند شراء الأضحية وهي:

1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها.

2-أن تبلغ السن المحدد شرعًا بأن تكون جذعه من الضأن أو ثنية من غيره.

3-أن تكون خالية من العيوب التالية: «العور البيّن والعرج البيّن والمرض البيّن والهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد».

4- أن تكون الأضحية ملك للمضحي وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.

5- لا تصح الأضحية بالمرهون أن يتم التضحية بها في الوقت المحدّد في الشرع.

حكم الأضحية عن الميت الأضحية الأضحية عن الميت عيد الأضحى عيد الأضحى 2026 هل يجوز إخراج الأضحية للمتوفى دار الإفتاء الإفتاء ما حكم الأضحية عن الميت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

زينة

بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

ميدفيديف

تصعيد غير مسبوق.. روسيا تهدد أوروبا: النوم الهادئ انتهى

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

محمد صلاح

تقارير: اتحاد جدة يجهز مفاجأة كبيرة لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

"عجل" في الأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

عجل بالأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

جانب من الفعاليات

بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء.. المؤتمر العلمى السنوى الخامس للأمراض للروماتيزمية والمناعة بطب عين شمس

ذبح الأضاحي

الزراعة تعلن ذبـ ح 7681 أضحية بالمجازر الحكومية مجانا للمواطنين

بالصور

لمنع الحروق والتصبغات.. نصائح لحماية البشرة من الشمس في العيد

نصائح لحماية البشرة
نصائح لحماية البشرة
نصائح لحماية البشرة

أسعار كيا سيراتو موديل 2006 المستعملة في مصر

كيا سيراتو موديل 2006
كيا سيراتو موديل 2006
كيا سيراتو موديل 2006

الفئران تهدد السيارات في ألمانيا.. خسائر بالملايين وأزمة تضرب شركات التأمين

الفئران تهدد السيارات
الفئران تهدد السيارات
الفئران تهدد السيارات

جنيهات من النحاس.. 7 علامات تكشف الذهب المغشوش قبل الشراء

بعد ضبط 6 متهمين صنعوا جنيهات ذهب من النحاس.. 7 علامات تكشف الذهب المغشوش قبل الشراء
بعد ضبط 6 متهمين صنعوا جنيهات ذهب من النحاس.. 7 علامات تكشف الذهب المغشوش قبل الشراء
بعد ضبط 6 متهمين صنعوا جنيهات ذهب من النحاس.. 7 علامات تكشف الذهب المغشوش قبل الشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد