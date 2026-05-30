دانا أبو شمسية: إسرائيل تسرّع عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن المشهد الإسرائيلي يركز خلال الساعات الحالية على توسيع العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، أكثر من التركيز على المفاوضات الجارية، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تنفيذ أكبر قدر ممكن من العمليات العسكرية في وقت قصير.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن صحيفة «هآرتس» تحدثت عن تنفيذ ما يقارب 100 غارة و100 عملية عسكرية في البقاع والجنوب اللبناني خلال الأيام الأخيرة، فيما كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تخشى أن يؤدي أي وقف لإطلاق النار في طهران إلى فرض وقف مماثل في لبنان، خاصة مع وجود بنود في مسودة الاتفاق بين طهران وواشنطن تتحدث عن وقف الأعمال العدائية على مختلف الجبهات.

وتابعت أن إسرائيل تخشى من أن تؤدي المفاوضات والحلول السياسية إلى ضغوط أمريكية تُلزم الجيش الإسرائيلي بوقف عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني، ولذلك تحاول تحقيق أكبر قدر من أهدافها العسكرية قبل أي اتفاق محتمل، بما في ذلك تنفيذ عمليات اغتيال، مثل العملية التي شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت مؤخرًا، رغم وجود تحفظات أمريكية على تنفيذ مثل هذه العمليات داخل العاصمة اللبنانية.