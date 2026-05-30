تريزيجيه الثالث..تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري 2025-2026

أسدل الستار على منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، بعدما شهدت البطولة صراعًا قويًا على لقب الهداف حتى الجولة الأخيرة، قبل أن ينجح أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي في حسم الصدارة لصالحه.

وتوج أحمد ياسر ريان بلقب هداف الدوري المصري برصيد 13 هدفًا، متفوقًا بفارق هدف واحد عن علي سليمان مهاجم كهرباء الإسماعيلية، الذي أنهى الموسم في المركز الثاني برصيد 12 هدفًا.

وجاء مهاجم الأهلي تريزيجيه في المركز الثالث برصيد 11 هدفًا، بينما تقاسم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي وعدي الدباغ لاعب الزمالك المركز الرابع برصيد 10 أهداف لكل منهما.

ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2025-2026:

1- أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي) – 13 هدفًا.

2- علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية) – 12 هدفًا.

3- تريزيجيه (الأهلي) – 11 هدفًا.

4- أسامة فيصل (البنك الأهلي) – 10 أهداف.

5- عدي الدباغ (الزمالك) – 10 أهداف.

6- أحمد حامد (بتروجت) – 9 أهداف.

7- ناصر ماهر (بيراميدز) – 9 أهداف.

8- فرانك إيبولي (وادي دجلة) – 9 أهداف.

9- أحمد حامد شيشة (غزل المحلة) – 7 أهداف.

10- جون إيبوكا (الاتحاد السكندري) – 7 أهداف.

وشهد الموسم تألقًا لافتًا من عدد كبير من المهاجمين، إلا أن أحمد ياسر ريان نجح في إنهاء السباق على القمة، ليحصد لقب هداف الدوري للمرة الأولى في مسيرته.