ريد بُل لايبزيج يضمن بطاقة دوري أبطال أوروبا الثامنة في تاريخه

حجز فريق ريد بُل لايبزيج مقعده رسميا في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الثامنة في تاريخه، بتخطيه ضيفه سانت باولي المهدد بالهبوط (2- 1)، في مباراة الجولة الـ33 لبطولة الدوري الألماني بالموسم الجاري 2025-2026.

ويدين لايبزيج بفوزه لهدفي النمساوي كزافر شلاجر والهنغاري ويلي أوربان في الدقيقتين (45، 54)، مقابل هدف أحرزه البديل الجامبي عبدولاي سيساي لسانت باولي في الدقيقة (86).

ورفع لايبزيج رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، ضامنا إنهاء الموسم خلف بايرن ميونيخ البطل ودورتموند الوصيف، بابتعاده بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل مرحلة واحدة من النهاية.

ويُعد التأهل القاري إنجازًا مهمًا للنادي الألماني بعد غيابه عن المشاركات الأوروبية في موسم 2025/2026، عقب إنهائه موسم 2024/2025 في المركز السابع وفشله في حجز بطاقة التأهل إلى البطولات القارية.

وكانت المشاركة الأفضل لنادي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا بموسم 2019-2020، عندما تأهل لنصف النهائي وخسر من باريس سان جيرمان.

كما سبق لـ لايبزيج المشاركة في دور الـ16 بالبطولة في نسخ 2020-2021، و2022-2023، و2023-2024.

ونجح المدير الفني أولي فيرنر، الذي تولى قيادة الفريق مع بداية الموسم، في إعادة لايبزيج إلى الواجهة الأوروبية، بعدما قاد الفريق لتحقيق نتائج قوية واستعادة مكانته بين كبار أندية ألمانيا.