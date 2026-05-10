مونديال 2026: تقديرات بإضافة 41 مليار دولار للإقتصاد العالمي ودعم 800 ألف وظيفة

كأس العالم
ذكرت نتائج دراسة بحثية أعلنت اليوم، أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستتحول إلى أكبر حدث رياضي في التاريخ، مع آثار اقتصادية عالمية واسعة النطاق.

وتوقعت الدراسة الصادرة عن بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش أن تضيف بطولة المونديال نحو 41 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى جانب دعم أكثر من 800 ألف وظيفة، في واحدة من أكبر دفعات النشاط الاقتصادي المرتبطة بالرياضة.

وتشهد البطولة مشاركة 48 منتخبا في 104 مباريات موزعة على 16 مدينة مضيفة، مع توقعات بأن يتابعها أكثر من 6 مليارات شخص حول العالم، أي ما يقارب ثلاثة أرباع سكان الأرض.

وأشارت إلى أن صناعة الرياضة العالمية أصبحت تمثل قوة اقتصادية" بحد ذاتها، إذ بلغت إيراداتها نحو 2.3 تريليون دولار في عام 2025 مع توقعات بارتفاعها إلى 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2030.

كما يتوقع أن تستقطب البطولة نحو 6.5 مليون مشجع، أي ما يقارب ضعف الأرقام القياسية السابقة، ما يعزز قطاعي السياحة والسفر بشكل كبير.

وبحسب الدراسة فإن إجمالي المسافات التي سيقطعها المسافرون لحضور المباريات قد يعادل ثلاثة أضعاف المسافة بين الأرض وحافة النظام الشمسي، ما يعكس الأثر الضخم على قطاعي الطيران والضيافة.

ومن المتوقع أن تستفيد قطاعات متعددة من هذا الزخم، خصوصا شركات الطيران والفنادق والمطاعم وصناعة المشروبات والملابس الرياضية، نتيجة زيادة الإنفاق الاستهلاكي العالمي.

كما سيعتمد الحدث بشكل واسع على التقنيات الحديثة، حيث وصف بأنه أكثر بطولة كثافة من حيث البيانات في التاريخ باستخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة والتوائم الرقمية لإدارة العمليات وتفاعل الجماهير.

ويرى محللو بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش أن الولايات المتحدة ستستحوذ على الحصة الأكبر من الوظائف الجديدة بنحو 185 ألف وظيفة، مع امتداد التأثير الاقتصادي إلى أسواق عالمية متعددة.

ومع اقتراب انطلاق البطولة في 11 يونيو المقبل، يتزايد اهتمام المستثمرين بقطاع الاستهلاك باعتباره أحد أبرز المحركات الاقتصادية قصيرة المدى، في ظل ما تمثله البطولة من فرصة تسويقية وتشغيلية غير مسبوقة في تاريخ الرياضة العالمية.

BofA Global Research هي وحدة الأبحاث التابعة لبنك Bank of America، وتختص بتقديم تحليلات اقتصادية ومالية متعمقة حول الأسواق العالمية، القطاعات المختلفة، الأسهم، السندات، والعملات.

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

