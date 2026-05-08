شاكيرا تعود إلى أجواء المونديال بأغنية رسمية لكأس العالم 2026 بالتعاون مع بورنا بوي

أعادت النجمة الكولومبية شاكيرا أجواء الحماس المرتبطة بكأس العالم، بعدما كشفت عن تقديم الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، والتي تحمل عنوان “Dai Dai”، في تعاون جديد يجمعها بالنجم النيجيري بورنا بوي.

وأثار الإعلان حالة واسعة من التفاعل بين عشاق كرة القدم والموسيقى حول العالم، خاصة أن شاكيرا ارتبط اسمها بواحدة من أشهر أغاني المونديال عبر أغنية Waka Waka (This Time for Africa) التي حققت نجاحاً استثنائياً وما زالت حاضرة في ذاكرة الجماهير حتى اليوم.

وكشفت شاكيرا أن الأغنية الجديدة سيتم طرحها رسمياً يوم 14 مايو 2026، حيث نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً تشويقياً مصوراً من داخل ملعب ماراكانا، أحد أشهر الملاعب في تاريخ كرة القدم العالمية.

وظهر الفيديو الدعائي وسط أجواء احتفالية مليئة بالطاقة والحماس، إذ مزج بين الموسيقى وروح المنافسة الكروية، في مشاهد أعادت للأذهان الأجواء التي صنعتها شاكيرا خلال مونديال 2010.

وعلّقت النجمة الكولومبية على الفيديو قائلة:

“من ملعب ماراكانا… إليكم أغنية ‘داي داي’، الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026.. نحن جاهزون”.

وتحوّل الإعلان سريعاً إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الجمهور عن حماسهم الكبير لعودة شاكيرا إلى أغاني كأس العالم، معتبرين أنها أصبحت جزءاً أساسياً من ذاكرة المونديال الموسيقية.

كما لفت تعاونها مع بورنا بوي الأنظار، خاصة مع الشعبية العالمية الكبيرة التي يحظى بها الفنان النيجيري، إذ توقّع المتابعون أن تحمل الأغنية مزيجاً موسيقياً يجمع بين الإيقاعات اللاتينية والأفريقية، في تجربة قد تمنح النشيد طابعاً عالمياً مميزاً.

وفي خطوة أثارت تفاعلاً إضافياً، قامت شاكيرا بتغيير صورتها الشخصية على “إنستغرام” إلى صورة تعود لفترة أغنية “واكا واكا”، ما اعتبره كثيرون رسالة رمزية تؤكد عودتها إلى الأجواء نفسها التي صنعت نجاحاً تاريخياً قبل سنوات.

ولا تزال “واكا واكا” تُصنف كواحدة من أكثر الأغاني الرياضية شهرة في العالم، بعدما تجاوزت حدود البطولة نفسها لتصبح عملاً موسيقياً عالمياً ارتبط بذكريات جماهير كرة القدم في مختلف الدول.

ومع اقتراب موعد طرح “Dai Dai”، يترقب الجمهور ما إذا كانت شاكيرا ستنجح في تكرار الإنجاز الكبير الذي حققته سابقاً، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن الأغنية الجديدة قد تكون من أبرز الأعمال الموسيقية المرتبطة بمونديال 2026.