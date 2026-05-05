رياضة

مواجهة قوية أمام البرتغال.. منتخب مصر لتنس الطاولة يبدأ مشواره في الأدوار الإقصائية بمونديال لندن

محمد سمير

يخوض منتخب مصر لتنس الطاولة للرجال مواجهة مرتقبة أمام نظيره منتخب البرتغال، في إطار منافسات دور الـ32 ببطولة العالم المقامة في لندن خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 10 مايو، في اختبار قوي لطموحات الفراعنة في البطولة العالمية.

موعد مباراة مصر والبرتغال 

ومن المقرر أن تقام المباراة في اليوم الثلاثاء، على الطاولة رقم 4، وسط آمال كبيرة في مواصلة المشوار والتأهل إلى دور الـ16.

مشوار منتخب مصر حتى دور الـ32

نجح منتخب مصر في التأهل إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الحادية عشرة، حيث قدم أداءً قويًا خلال مرحلة المجموعات، محققًا الفوز على منتخبي تايلاند وتركيا، بينما تلقى خسارة أمام منتخب كازاخستان.

وخاض المنتخب مباراة فاصلة للتأهل، نجح خلالها في التفوق على منتخب نيجيريا بنتيجة 3-0، ليحجز مقعده رسميًا في دور الـ32 ويضرب موعدًا مع البرتغال.

تقام البطولة بمشاركة 64 منتخبًا تم توزيعهم على 16 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، حيث تأهلت المنتخبات المتصدرة مباشرة إلى دور الـ32، بالإضافة إلى أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثاني، إلى جانب المتأهلين من المباريات الفاصلة.

وتشهد البطولة نظامًا تنافسيًا قويًا، خاصة مع وجود المنتخبات المصنفة التي تأهلت مباشرة، ما يزيد من صعوبة الأدوار الإقصائية.

قائمة منتخب مصر

تضم قائمة منتخب مصر مجموعة من أبرز اللاعبين، يتقدمهم عمر عصر، إلى جانب يوسف عبدالعزيز، محمد البيلي، محمود حلمي، وبدر مصطفى، في تشكيلة تجمع بين الخبرة والعناصر الشابة.

ويترأس البعثة أشرف عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بينما يقود الفريق فنيًا المدرب أحمد صالح، في حين يتولى عادل شومان قيادة فريق السيدات.

يدخل منتخب مصر المواجهة بطموح تحقيق مفاجأة أمام منتخب قوي بحجم البرتغال، مستفيدًا من الروح القتالية التي ظهر بها خلال المباريات الماضية، إلى جانب الخبرات المتراكمة للاعبيه في البطولات الدولية.

وتأمل البعثة المصرية في مواصلة العروض القوية، وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل تنس الطاولة المصرية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده اللعبة خلال السنوات الأخيرة.

