الليلة .. موعد مباراة الزمالك وسموحة بالدوري والقنوات الناقلة

أغلق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال صفحة الخسارة الثقيلة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز، في محاولة للتركيز على الحسم في الجولتين المتبقيتين.

مشوار متقلب في مرحلة التتويج

بدأ الزمالك المرحلة بقوة بالفوز على المصري البورسعيدي (4-1)، ثم حقق انتصارًا مهمًا على بيراميدز، قبل أن يتعادل سلبيًا مع إنبي، وصولًا إلى خسارة القمة التي أعادت خلط الأوراق.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

يستعد الفريق لمواجهة سموحة في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة السادسة، في لقاء لا بديل فيه عن الفوز لاستعادة التوازن

القنوات الناقلة

تُنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة.

موقعة الحسم أمام سيراميكا كليوباترا

وفي الجولة الأخيرة، يصطدم الزمالك مع سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو 2026 على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة قد تحدد بطل الدوري.

سيناريو التتويج

يحتاج الزمالك إلى تحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام سموحة وسيراميكا، لحصد 6 نقاط والوصول إلى 56 نقطة، دون انتظار نتائج المنافسين.

صراع ثلاثي مشتعل

يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز، فيما يلاحقه الأهلي بـ47 نقطة، لتظل المنافسة مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة.