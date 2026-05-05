تاريخ أبيض.. الزمالك يتفوق على سموحة قبل موقعة الدوري

يستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الحاسمة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط هامة للاقتراب أكثر من حسم لقب بطولة الدوري المصري.

ويدخل فريق سموحة اللقاء بطموحات قوية لتحقيق نتيجة إيجابية، سواء بالفوز أو الخروج بنقطة التعادل، من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب وإثبات قدرته على منافسة الكبار.

تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة

لعب الزمالك أمام سموحة 33 مباراة في مختلف البطولات، وحقق الأبيض الفوز في 21 مباراة مقابل 6 انتصارات فقط لسموحة بينما تعادلا في 6 مواجهات.

نجح لاعبو الزمالك في تسجيل 56 هدف واستقبلوا 31 هدف من سموحة.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في إطار الجولة السادسة من مجموعة التتويج، والتي تشهد صراعًا قويًا بين الأندية المتنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه المواجهة المهمة.