ليلة الحسم.. صراع ثلاثي مشتعل على لقب الدوري بجولة لا تقبل القسمة.. الأهلي في اختبار صعب أمام إنبي.. والزمالك يلتقى سموحة لاستعادة الثقة.. وبيراميدز يواجه سيراميكا كليوباترا

في توقيت واحد وعند دقات الثامنة مساءً تدخل بطولة الدوري الممتاز مرحلة مهمة قد تعيد رسم خريطة البطل مع انطلاق الجولة السادسة من مجموعة المنافسة على اللقب حيث تتجه الأنظار إلى ثلاث مواجهات نارية حيث يحل الزمالك ضيفًا على سموحة باستاد برج العرب والأهلي يستضيف إنبي على استاد القاهرة بينما يخرج بيراميدز لملاقاة سيراميكا كليوباترا باستاد هيئة قناة السويس.

الجولة الحالية ليست كسابقاتها إذ تُلعب تحت شعار «الفوز أو الخروج» في ظل تشابك حسابات القمة بين الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي حيث لم يعد هناك هامش للخطأ وأي تعثر قد يعني عمليًا توديع سباق اللقب.

حسابات معقدة

يدخل الزمالك الجولة متصدرًا برصيد 50 نقطة متساويًا مع بيراميدز بينما يلاحقه الأهلي بـ47 نقطة ما يمنح الأبيض أفضلية حسابية نسبية إذ يكفيه الفوز في مباراتيه المتبقيتين للتتويج دون النظر لنتائج الآخرين.

لكن السيناريوهات تظل مفتوحة على مصراعيها فتعثر الزمالك في أي مباراة قد يفتح الباب أمام الأهلي أو بيراميدز للانقضاض على القمة خاصة أن المواجهات المباشرة تلعب دورًا حاسمًا في حال التساوي بالنقاط وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويحول الجولتين المتبقيتين إلى معركة أعصاب حقيقية.

الأهلي.. لا بديل عن الانتصار

في قلب هذه المعادلة يخوض الأهلي اختبارًا صعبًا أمام إنبي رافعًا شعار لا بديل عن الفوز فالفريق الأحمر يدرك أن فقدان أي نقطة يعني خروجه رسميًا من سباق اللقب وهو ما يضاعف الضغوط على لاعبيه.

ورغم ذلك يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على الزمالك في الجولة الماضية في مباراة أعادت الثقة للفريق وأكدت قدرته على النهوض سريعًا بعد العثرات خصوصًا عقب خسارته السابقة أمام بيراميدز.

الفوز في القمة لم يكن مجرد ثلاث نقاط بل رسالة واضحة بأن جينات البطولات لا تزال حاضرة داخل الفريق حتى في ظل الانتقادات التي طالت الأداء خلال فترات من الموسم.

فنيًا يستعيد الأهلي خدمات محمد هاني لكن تألق أحمد رمضان بيكهام يضع الجهاز الفني أمام معادلة صعبة فيما تبدو ملامح التشكيل قريبة من تلك التي خاضت لقاء القمة مع تنوع الخيارات في خط الوسط والهجوم خاصة مع احتمالية عودة أشرف بن شرقي إلى مركزه الطبيعي لتعويض الغيابات.

في المقابل لن تكون مهمة الأهلي سهلة أمام إنبي الفريق المنظم دفاعيًا والذي يجيد التحول السريع للهجوم ويملك عناصر قادرة على إزعاج أي دفاع ما يجعل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

الزمالك.. اختبار التعافي تحت الضغط

على ملعب برج العرب يخوض الزمالك مواجهة لا تقل صعوبة أمام سموحة في لقاء يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريق على التعافي بعد صدمة الخسارة الثقيلة أمام الأهلي.

الفريق الأبيض يبدو وكأنه يسير على حبل مشدود فالفوز يقرّبه خطوة كبيرة من اللقب بينما أي نتيجة أخرى قد تكلفه الصدارة وتمنح منافسيه فرصة ذهبية.

التحدي الأكبر أمام الجهاز الفني يتمثل في استعادة توازن الفريق ذهنيًا وفنيًا بعد أن كشفت مباراة القمة عن عدة ثغرات أبرزها تعطّل الفاعلية الهجومية عند فرض الرقابة على مفاتيح اللعب إضافة إلى بعض الهشاشة الدفاعية التي ظهرت مجددًا.

ورغم اكتمال الصفوف نسبيًا فإن الأداء الجماعي والتركيز سيكونان العامل الحاسم في تحديد مصير الأبيض في هذه المواجهة.

أما سموحة فيدخل اللقاء بأعصاب هادئة بعيدًا عن ضغوط المنافسة لكنه يسعى لإنهاء الموسم بصورة مشرفة وكسر سلسلة نتائجه السلبية وهو ما قد يجعله خصمًا أكثر خطورة.

بيراميدز.. حلم اللقب الأول

في الإسماعيلية يواصل بيراميدز سعيه نحو كتابة التاريخ بحصد أول لقب دوري في تاريخه عندما يواجه سيراميكا في مباراة لا تقل أهمية عن باقي مواجهات القمة.

الفريق السماوي يدخل اللقاء بمعنويات جيدة بعد انتصاراته الأخيرة لكنه يدرك أن مصيره لم يعد بيده فقط حيث يحتاج إلى الفوز في مباراتيه مع انتظار تعثر الزمالك.

ورغم حالة التوازن التي أظهرها الفريق في مرحلة الحسم فإن بعض النقاط المهدرة سابقًا قد تلقي بظلالها على فرصه ما يدفع الجهاز الفني للتركيز على تقليل الأخطاء ورفع معدلات التركيز في الأمتار الأخيرة من السباق.

في المقابل يخوض سيراميكا اللقاء بدوافع قوية إذ يسعى للحفاظ على موقعه في المربع الذهبي المؤهل للكونفيدرالية وسط تهديد مباشر من المصري ما يمنح المباراة طابعًا تنافسيًا مزدوجًا.