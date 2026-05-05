الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

طارق يحيى: الأهلي لعب أمام الزمالك إرضاءً لجماهيره.. والدوري لا يزال مشتعلًا

يارا أمين

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن الأهلي خاض مباراة القمة أمام الزمالك بدافع إسعاد جماهيره وتحقيق نتيجة قوية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي أحمد جمال، أن سباق الدوري لا يزال مشتعلًا، مشيرًا إلى أن هوية بطل المسابقة لم تُحسم حتى الآن، في ظل اشتداد المنافسة على القمة والقاع.

وشدد طارق يحيى على أن الزمالك مطالب بتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين دون الالتفات لنتائج الأهلي أو بيراميدز، إذا أراد الحفاظ على فرصه في المنافسة.

سبب تراجع مستوى الزمالك 

وأوضح أن ضغط الأحداث يؤثر على أي فريق في العالم، معتبرًا أن ذلك أحد أسباب تراجع مستوى الزمالك خلال الفترة الحالية.

كما أشار إلى أن طريقة 3-4-3 هي الأنسب للزمالك في الوقت الراهن.

وفيما يتعلق بالتحكيم، أكد طارق يحيى أن الحكام المصريين بخير، لكنه أشار إلى صعوبة المرحلة المقبلة، قائلًا إن الحكام سيواجهون ضغوطًا كبيرة في المباريات المتبقية من الدوري.

