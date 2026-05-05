نجم الزمالك السابق: مواجهة سموحة لن تكون سهلة.. وحسام عبد المجيد عنصر مؤثر

أكد محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة سموحة المقبلة لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن الفريق السكندري يُعد من الفرق القوية على المستوى الفني في مجموعة حسم الدوري هذا الموسم.

وشدد محمد إبراهيم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، على ضرورة أن يتحلى لاعبو الزمالك بالروح القتالية خلال اللقاء، من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري، خاصة في ظل صعوبة المرحلة الحالية.

مستوى عبدالله السعيد

وأشاد نجم الزمالك السابق بالمستوى الذي يقدمه عبد الله السعيد، مؤكدًا أنه من أكثر اللاعبين ثباتًا في الأداء منذ انطلاق الموسم، كما أثنى على دور حسام عبد المجيد، مؤكدًا أنه أحد العناصر المؤثرة مع الفريق سواء في بطولة الدوري أو كأس الكونفدرالية.