أزمات متتالية.. مفاجأة حول مستقبل أحمد حمدي مع الزمالك

قال الناقد الرياضي محمود فؤاد، إن لاعب الزمالك أحمد حمدي لم يقدم الإضافة الفنية المنتظرة منذ انضمامه للفريق، مشيرًا إلى أنه بات قريبًا من الرحيل عن قلعة ميت عقبة، خلال الفترة المقبلة.



وتابع، خلال برنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، أن اللاعب أحمد حمدي دخل في أزمات مع أكثر من مدير فني داخل الزمالك، وهو ما أثر على استمراره مع الفريق.

وأضاف أن هذه الأزمات، إلى جانب تراجع مستواه الفني، دفعت إدارة النادي إلى عدم الدخول في مفاوضات معه من أجل تمديد عقده ليقترب من الرحيل عن الزمالك.