الزمالك ينفي مطالبة لاعبيه بالحصول على مستحقاتهم قبل مباراة سموحة

كشف الناقد الرياضي فتحي سند حقيقة مطالبة لاعبي الزمالك الحصول على مستحقاتهم قبل مباراة سموحة غدا.

وكتب فتحي سند، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “الزمالك ينفي مطالبة لاعبيه الحصول على مستحقاتهم قبل مباراة سموحة المقرر لها غدًا”.

ويحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة من مساء غد الثلاثاء على ستاد الجيش في برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، في حين يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.