الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الكاف يعقد اجتماعا بشأن مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

عقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعًا تنسيقيًا اليوم الاثنين للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 16 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.


وشهد الاجتماع التطرق لمناقشة الأمور التنظيمة، والترتيبات الخاصة بالحضور الجماهيري، بجانب الترتيبات الإعلامية الخاصة بالمباراة.


وشهد الاجتماع حضور مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وممثلي شركة تذكرتي ومسؤولي الشركة الأفريقية.


وحضر من الزمالك كل من، حمزة عبد الوهاب منسق النادي والدكتور محمد شوقي نائب رئيس الجهاز الطبي وشريف منير مدير العلاقات العامة وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة وأحمد زكريا "كوندي" رئيس إدارة الحقوق التجارية والتسويقية واللواء سامي السبكي مدير أمن النادي وماهر غريب مدير إدارة الإعلام وأحمد شوقي المنسق  الإعلامي للفريق.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمواجهة المرتقبة مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت 9 مايو على ملعب 5 جويلية في الساعة العاشرة مساء في ذهاب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية بعدما حقق الفوز على  نظيره  شباب بلوزداد بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

فيما تأهل فريق اتحاد العاصمة بعدما تعادل سلبيا مع آولمبيك آسفي في مباراة الذهاب قابلها التعادل إيجابيا في مباراة الإياب.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يتربع على قمة جول ترتيب الدوري المصري إلى جانب التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية هذا الموسم.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

أُسندت مهمة إدارة المباراة إلى للحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه كلا من الأنجولي جيرسون دوس سانتوس كمساعد أول والكاميروني إلفيس نجوي كمساعد ثانٍ فيما يتولى الموريتاني عبد العزيز بوه مهام الحكم الرابع.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة

تنقل المباراة عبر شبكة مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط إضافة إلى القناة الجزائرية الأرضية الرياضية الأُولى.


 

