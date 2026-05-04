الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.
لم يعد الطب في العصر الرقمي علمًا حبيس العيادات والمراجع الأكاديمية، بل أصبح حاضرًا بقوة في فضاء مفتوح تصنعه منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتحول “الترند” إلى قوة مؤثرة في تشكيل الوعي الصحي وتوجيهه.

في هذا السياق، لم تعد المعرفة الطبية تُكتسب عبر القنوات التقليدية القائمة على التخصص والتدرج العلمي، بل باتت تُستهلك من خلال محتوى سريع ومختصر يُقدَّم في ثوانٍ قليلة ويُعاد تداوله على نطاق واسع حتى وإن كان يفتقر إلى الدقة أو العمق. هذا التحول لا يعكس مجرد تطور في وسائل الاتصال، بل يكشف عن إعادة تشكيل حقيقية لمصادر الثقة والمعرفة داخل المجال الطبي.
وتكمن خطورة هذا الواقع في طبيعة المعلومات المتداولة حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من المحتوى الصحي المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعاني من التبسيط المخل أو الافتقار إلى التحقق العلمي، بل إن بعضها يتضمن معلومات مضللة قد تؤثر سلبًا على قرارات الأفراد الصحية. فالمتلقي يجد نفسه أمام كم هائل من النصائح والتوصيات التي تُقدَّم بثقة عالية، لكنها في كثير من الأحيان تفتقر إلى الأساس العلمي مما يخلق حالة من الارتباك ويقوض القدرة على التمييز بين المعلومة الموثوقة وغير الموثوقة.

وفي ظل هذا المناخ برز نموذج “الطبيب المؤثر”، الذي يجمع بين المعرفة الطبية والقدرة على جذب الانتباه عبر المحتوى الرقمي. ورغم أن هذا النموذج قد يسهم في نشر الوعي الصحي، إلا أنه يثير إشكاليات مهنية وأخلاقية دقيقة خاصة عندما تتحول الأولوية من نقل المعرفة الدقيقة إلى تحقيق الانتشار والتفاعل فالمعلومة الطبية بطبيعتها تحتاج إلى سياق وتفصيل ولا يمكن اختزالها دون فقدان جزء من معناها أو دقتها، ومع ذلك تُقدَّم أحيانًا في صورة مبسطة إلى حد الإخلال، بما قد يؤدي إلى سوء الفهم أو الاستخدام الخاطئ.


ولا يمكن إغفال أن طبيعة المنصات الرقمية نفسها تُسهم في إبراز المحتوى الأكثر إثارة وجذبًا، لا بالضرورة الأكثر دقة أو علمية وهو ما يمنح الأفضلية للمعلومات التي تُصاغ بأسلوب لافت، حتى وإن كانت أقل مصداقية. وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من هذه الظاهرة تحت مسمى “الوباء المعلوماتي”، حيث تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة بما يؤثر على سلوك الأفراد ويُضعف الثقة في المصادر الطبية الرسمية.

وفي ظل هذا التدفق غير المنضبط للمعلومات يصبح الجمهور عرضة لتبني ممارسات صحية غير سليمة أو رفض علاجات مثبتة علميًا بناءً على محتوى غير موثوق.

إن هذا التحول يضع الأطباء والمؤسسات الصحية أمام مسؤولية متزايدة لا تقتصر على تقديم الرعاية الطبية، بل تمتد إلى المشاركة الفعالة في توجيه الوعي العام من خلال تقديم محتوى علمي مبسط دون الإخلال بالدقة ، كما يفرض ضرورة وضع معايير واضحة للمحتوى الصحي المنشور بما يضمن الحد الأدنى من الموثوقية ويحد من انتشار المعلومات المغلوطة التي قد تُلحق ضررًا مباشرًا بصحة الأفراد.

في النهاية، لا يمكن إنكار أن “الترند” أصبح جزءًا من واقع لا يمكن تجاوزه، لكنه في الوقت ذاته لا ينبغي أن يكون بديلًا عن العلم أو معيارًا للحقيقة. فالطب في جوهره يقوم على التحقق والتجربة والدقة وهي قيم لا يمكن اختزالها في محتوى سريع أو نصيحة عابرة.

ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد توازن بين سرعة الانتشار وعمق المعرفة بحيث يُستخدم هذا الواقع الرقمي كأداة لنشر الوعي، لا كوسيلة لتشويه الحقائق أو تقويض الثقة في العلم.

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

التراك بعيد عن المدرجات.. سبب عدم اعتماد كاف استاد مصر بالعاصمة الإدارية

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

آخر أعماله .. أحمد زعيم يكشف كواليس أغنية مبقتش أنام لـ هاني شاكر

عبير صبري تشارك جمهورها صورا عفوية من سيارتها

عصام كاريكا يكشف كواليس أغنية شعبية للراحل هانى شاكر: كانت مكتوبة لصابر الرباعي

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلا؟ الحقيقة الكاملة التي لا يعرفها الكثيرون

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟

ديمي مور

ما هو تنميل اليدين؟

مشروب

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

