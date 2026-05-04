مشروب قبل النوم يذيب دهون البطن.. حقيقة ولا خدعة؟

في السنوات الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وصفات كثيرة تحت عنوان مشروب قبل النوم يحرق دهون البطن، وأصبحت هذه الفكرة مغرية جدًا لمن يبحثون عن خسارة الوزن بسرعة دون مجهود.

لكن السؤال الحقيقي هنا: هل يوجد فعلًا مشروب يذيب الدهون أثناء النوم؟ أم أن الأمر مجرد مبالغة وتسويق؟

هل يمكن فعلًا حرق الدهون أثناء النوم؟

فى إطار هذا قالت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الجسم البشري لا يتوقف عن العمل أثناء النوم، بل يستمر في حرق السعرات الحرارية للحفاظ على وظائفه الحيوية مثل التنفس وتنظيم درجة الحرارة وتجديد الخلايا. لكن هذا الحرق يكون بمعدل أقل مقارنة بفترة النشاط.

عملية فقدان الدهون تعتمد في الأساس على ما يُعرف بـ معدل الأيض، أي قدرة الجسم على حرق الطاقة، وليس على مشروب معين يتم تناوله في وقت محدد. لذلك لا يوجد مشروب سحري يذيب الدهون وحده دون نظام غذائي أو حركة.

أشهر المشروبات التي يتم الترويج لها

تنتشر عدة مشروبات يُقال إنها تساعد على حرق الدهون قبل النوم، ومن أشهرها:

ماء دافئ مع الليمون

مشروب الزنجبيل

مشروب القرفة

الشاي الأخضر

هذه المشروبات تحتوي بالفعل على مواد طبيعية قد تساعد في تحسين عملية الهضم أو تنشيط الدورة الدموية بشكل بسيط، لكن تأثيرها على الدهون محدود جدًا.

ماذا يقول الأطباء وخبراء التغذية؟

يتفق معظم الأطباء على أن هذه المشروبات لا تملك القدرة على إذابة الدهون بشكل مباشر. لكنها قد تكون جزءًا مساعدًا في نمط حياة صحي، وليس علاجًا مستقلًا للسمنة.

أي أن فائدتها الحقيقية تظهر فقط عندما تكون مصحوبة بنظام غذائي متوازن، وتقليل السعرات الحرارية، وممارسة النشاط البدني.

متى يمكن أن تكون هذه المشروبات مفيدة؟

يمكن الاستفادة من هذه المشروبات في حال الالتزام ببعض الشروط، مثل:

تناولها بدون إضافة سكر

دمجها مع نظام غذائي صحي

ممارسة المشي أو الرياضة بانتظام

الحصول على نوم كافٍ ومنتظم

في هذه الحالة قد تساعد بشكل غير مباشر في تحسين عملية الأيض ودعم فقدان الوزن، لكنها لا تقوم بالمهمة وحدها.

الخدعة الشائعة التي يجب الانتباه لها

أكبر خطأ شائع هو الاعتقاد بأن تناول مشروب واحد قبل النوم كفيل بإزالة دهون البطن دون أي تغيير في نمط الحياة. هذه الفكرة غير صحيحة علميًا، وغالبًا ما يتم استخدامها في الترويج التجاري أو المحتوى المبالغ فيه على الإنترنت.

دهون البطن تحديدًا من أصعب أنواع الدهون، ولا تختفي بمشروب أو وصفة سريعة، بل تحتاج إلى التزام طويل المدى.

ما هو الأفضل لحرق دهون البطن؟

بدلًا من البحث عن حلول سريعة، ينصح الخبراء بالتركيز على عادات صحية فعالة مثل:

تقليل تناول السكريات والمقليات

ممارسة المشي أو الرياضة يوميًا

شرب كمية كافية من الماء

النوم الجيد المنتظم

تقليل التوتر والضغط العصبي

هذه العوامل مجتمعة هي التي تساعد الجسم فعليًا على تقليل الدهون، وليس مشروب واحد فقط.