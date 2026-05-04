قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم المهر والهدايا عند فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
قرار عاجل في ‏الإمارات بـ تحويل الدراسة عن بعد بسبب الهجوم الإيراني
خبير لوائح يكشف سيناريوهات حسم الدوري حال تساوي النقاط بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
معندكش دين | منشور ناري لـ مصطفي بكري ضد وجدي العربي بسبب هاني شاكر
نقيب الأطباء: آليات رقابة على المحتوى الطبي بمواقع التواصل واتخاذ إجراءات ضد المخالفين
نيسان Z بقوة 400 حصانًا.. ماذا قدمت السيارة الأسطورية؟
مصدر بالزمالك يحسم الجدل بشأن مطالبة اللاعبين بالمستحقات
هل يجوز كتابة الأموال للبنات في حياتي؟.. أمين الفتوى يجيب
جلسة عاجلة في الكاف لحسم أزمة حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا
الدفاع الإماراتية: الأصوات المسموعة في أنحاء الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض مستمرة
ترامب: لم تسجل أضرار في صفوف السفن العابرة لمضيق هرمز
طقس الثلاثاء 5 مايو 2026 في مصر .. أمطار وشبورة ورياح نشطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مشروب قبل النوم يذيب دهون البطن.. حقيقة ولا خدعة؟

مشروب
مشروب
أسماء عبد الحفيظ

في السنوات الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وصفات كثيرة تحت عنوان مشروب قبل النوم يحرق دهون البطن، وأصبحت هذه الفكرة مغرية جدًا لمن يبحثون عن خسارة الوزن بسرعة دون مجهود. 

لكن السؤال الحقيقي هنا: هل يوجد فعلًا مشروب يذيب الدهون أثناء النوم؟ أم أن الأمر مجرد مبالغة وتسويق؟

هل يمكن فعلًا حرق الدهون أثناء النوم؟

فى إطار هذا قالت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الجسم البشري لا يتوقف عن العمل أثناء النوم، بل يستمر في حرق السعرات الحرارية للحفاظ على وظائفه الحيوية مثل التنفس وتنظيم درجة الحرارة وتجديد الخلايا. لكن هذا الحرق يكون بمعدل أقل مقارنة بفترة النشاط.

عملية فقدان الدهون تعتمد في الأساس على ما يُعرف بـ معدل الأيض، أي قدرة الجسم على حرق الطاقة، وليس على مشروب معين يتم تناوله في وقت محدد. لذلك لا يوجد مشروب سحري يذيب الدهون وحده دون نظام غذائي أو حركة.

أشهر المشروبات التي يتم الترويج لها

تنتشر عدة مشروبات يُقال إنها تساعد على حرق الدهون قبل النوم، ومن أشهرها:

ماء دافئ مع الليمون
مشروب الزنجبيل
مشروب القرفة
الشاي الأخضر

هذه المشروبات تحتوي بالفعل على مواد طبيعية قد تساعد في تحسين عملية الهضم أو تنشيط الدورة الدموية بشكل بسيط، لكن تأثيرها على الدهون محدود جدًا.

ماذا يقول الأطباء وخبراء التغذية؟

يتفق معظم الأطباء على أن هذه المشروبات لا تملك القدرة على إذابة الدهون بشكل مباشر. لكنها قد تكون جزءًا مساعدًا في نمط حياة صحي، وليس علاجًا مستقلًا للسمنة.

أي أن فائدتها الحقيقية تظهر فقط عندما تكون مصحوبة بنظام غذائي متوازن، وتقليل السعرات الحرارية، وممارسة النشاط البدني.

متى يمكن أن تكون هذه المشروبات مفيدة؟

يمكن الاستفادة من هذه المشروبات في حال الالتزام ببعض الشروط، مثل:

تناولها بدون إضافة سكر
دمجها مع نظام غذائي صحي
ممارسة المشي أو الرياضة بانتظام
الحصول على نوم كافٍ ومنتظم

في هذه الحالة قد تساعد بشكل غير مباشر في تحسين عملية الأيض ودعم فقدان الوزن، لكنها لا تقوم بالمهمة وحدها.

الخدعة الشائعة التي يجب الانتباه لها

أكبر خطأ شائع هو الاعتقاد بأن تناول مشروب واحد قبل النوم كفيل بإزالة دهون البطن دون أي تغيير في نمط الحياة. هذه الفكرة غير صحيحة علميًا، وغالبًا ما يتم استخدامها في الترويج التجاري أو المحتوى المبالغ فيه على الإنترنت.

دهون البطن تحديدًا من أصعب أنواع الدهون، ولا تختفي بمشروب أو وصفة سريعة، بل تحتاج إلى التزام طويل المدى.

ما هو الأفضل لحرق دهون البطن؟

حرق الدهون 

بدلًا من البحث عن حلول سريعة، ينصح الخبراء بالتركيز على عادات صحية فعالة مثل:

  • تقليل تناول السكريات والمقليات
  • ممارسة المشي أو الرياضة يوميًا
  • شرب كمية كافية من الماء
  • النوم الجيد المنتظم
  • تقليل التوتر والضغط العصبي

هذه العوامل مجتمعة هي التي تساعد الجسم فعليًا على تقليل الدهون، وليس مشروب واحد فقط.

مشروب النوم دهون البطن مشروب قبل النوم يذيب دهون البطن خسارة الوزن ما هو الأفضل لحرق دهون البطن مواقع التواصل الاجتماعي مشروب قبل النوم يحرق دهون البطن مشروب يذيب الدهون أثناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

استاد مصر بالعاصمة الإدارية

التراك بعيد عن المدرجات.. سبب عدم اعتماد كاف استاد مصر بالعاصمة الإدارية

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

ترشيحاتنا

أحمد موسى

توتر متصاعد في الخليج.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الهجوم على الإمارات

المعاشات

جدل داخل البرلمان حول كلفة تعديلات المعاشات.. النائب إيهاب منصور يكشف التفاصيل

أحمد موسى

تصعيد إقليمي خطير.. أحمد موسى ينتقد الهجمات الإيرانية ويكشف موقف ترامب من أزمة مضيق هرمز

بالصور

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلا؟ الحقيقة الكاملة التي لا يعرفها الكثيرون

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟
تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟
تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟

بمشاركة ديمي مور.. لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الـ79

ديمي مور
ديمي مور
ديمي مور

تنميل اليدين .. أسباب صادمة وأفضل طرق العلاج قبل تفاقم المشكلة

ما هو تنميل اليدين؟
ما هو تنميل اليدين؟
ما هو تنميل اليدين؟

مشروب قبل النوم يذيب دهون البطن.. حقيقة ولا خدعة؟

مشروب
مشروب
مشروب

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد