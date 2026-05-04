الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

25 ألف جنيه .. طرح الدفعة الثانية لتذاكر حفل شيرين بالساحل الشمالي

سعيد فراج

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، المرتقب بالساحل الشمالي، الدفعة الثانية للتذاكر، عبر موقع تيكتس مارشيه. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل شيرين في الساحل الشمالي، بين الفئات السعرية التالية: 

  • 25 ألف جنيه للفئتين Royal Right وRoyal Left. 
  • 7 آلاف جنيه للفئتين VIP Lounges Left Early Bird و VIP Lounges Right Early Bird. 
  • 6 آلاف جنيه للفئتين: VIP High Tale Right Early Bird و VIP High Tale Left Early Bird. 

الدفعة الأولى لتذاكر حفل شيرين

جاءت أسعار الدفعة الأولى لتذكر حفل شيرين في الساحل الشمالي، التي تم طرحها الجمعة الماضية كما يلي:

  • 1000 جنيه مصري للفئة Regular.
  • 1500 جنيه مصري للفئة Fanpit.
  • 2500 جنيه مصري للفئة VIP Standing. 

حفل شيرين في الساحل

وتحيي شيرين عبد الوهاب، حفل غنائي في بورتو جولف بالساحل الشمالي يوم 7 أغسطس المُقبل، لتعود به لجمهورها بعد غياب سنوات. 

ديو شيرين ومحمد حماقي

أكد ناصر بجاتو -مدير أعمال شيرين عبد الوهاب- تعاونها مع الفنان محمد حماقي في دويتو غنائي جديد خلال الفترة المقبلة. 

وقال ناصر بجاتو، في تصريح لموقع صدى البلد، إن الديو الذي يجمع شيرين عبد الوهاب مع محمد حماقي، سيكون أغنية فقط وليس كليب، مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة سوف تتوالى أعمال شيرين ويتم طرحها تباعًا.

عودة شيرين عبد الوهاب 

طرحت شركة سوني ميوزك الشرق الأوسط، أولى أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب، من ألبومها الجديد، التي تعود به بعد غياب لجمهورها.

وتحمل أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة، اسم الحضن شوك، وتتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما.

شيرين عبد الوهاب وناصر بجاتو

أعلن ناصر بيجاتو عن تعاقده رسمياً مع النجمة شيرين عبد الوهاب لتولي الإدارة الكاملة لأعمالها الفنية خلال المرحلة المقبلة، في عودة للتعاون بينهما بعد سنوات من النجاحات المشتركة.

وأكد بيجاتو أن التعاقد تم عقب سلسلة من جلسات العمل التي جمعته بالنجمة شيرين خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع التحضيرات النهائية لألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه قريباً.

وقال ناصر بيجاتو: "شيرين عبد الوهاب فنانة استثنائية وصوت لا يتكرر سعيد بعودة العمل معها من جديد بعد فترة من التوقف وان جلسات التحضير للألبوم الجديد كانت كفيلة بأن تعيد لنا الكيمياء الفنية القديمة، ووجدنا أن الوقت مناسب لنكمل المشوار معاً بخطة عمل واضحة وطموحة تليق باسم شيرين وتاريخها الكبير".

وأضاف: "الاتفاق تم بكل احترافية وود. هدفنا في المرحلة القادمة هو تقديم شيرين للجمهور بالشكل الذي يستحقه صوتها وموهبتها. هناك خطة متكاملة تشمل الألبوم، والحفلات داخل مصر وخارجها، وعدة مفاجآت سيتم الإعلان عنها تباعاً". 

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن أولى خطوات التعاون خلال أيام، مع بدء الحملة الترويجية للألبوم الجديد الذي يعد الأضخم في مسيرة النجمة شيرين عبد الوهاب.

