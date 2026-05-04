محافظ الغربية يعلن إحباط طرح 438 كجم بط مجمد منتهي الصلاحية بالأسواق

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، لتشديد الرقابة على الأسواق والسلع الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين كفر الزيات حملة رقابية مشتركة بالتعاون مع إدارة الطب البيطري، استهدفت إحدى ثلاجات حفظ اللحوم والدواجن بإحدى القرى التابعة للمركز، بعد ورود معلومات بشأن تخزين كميات من الطيور المجمدة غير الصالحة تمهيدًا لإعادة طرحها بالأسواق.

تحرك تنفيذي عاجل

وأسفرت أعمال التفتيش والفحص عن ضبط 438 كجم بط مجمد منتهي الصلاحية طبقًا لتواريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على العبوات، وذلك قبل ترويجه وبيعه للمواطنين،وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية والرقابية المشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعدم التهاون مع أي سلع فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة المواطنين.