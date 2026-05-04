أخبار السيارات| جاجوار تطلق أيقونتها الجديدة لمنافسة بنتلي.. متى يكون تخفيض ضغط هواء الإطارات خطرا جسيما على سيارتك؟

​كشفت جاجوار الستار عن طرازها الجديد كليًّا الذي يمثل حقبة جديدة للعلامة البريطانية، مستهدفة منافسة "بنتلي" بشكل مباشر. السيارة تعتمد على منظومة دفع كهربائية بالكامل تولد قوة مرعبة تصل إلى 1000 حصان، مع تصميم خارجي ثوري ومقصورة فائقة الرفاهية تعتمد على أرقى الخامات، لتعلن جاجوار رسميًّا عودتها لقمة هرم السيارات الفاخرة.

​أبهرت تويوتا قطاع الشاحنات بتطوير نسخة خاصة من "هايلوكس" تم تحويلها إلى شاحنة قلابة مزودة بنظام تحميل ذاتي متطور. الشاحنة الجديدة قادرة على التعامل مع أحمال تصل إلى 11.000 رطل، مما يجعلها الحل المثالي لقطاعات الإنشاءات والمناطق الوعرة، مع الحفاظ على اعتمادية هايلوكس الأسطورية في أقسى الظروف.

​حذر خبراء الصيانة من إهمال شمعات الاحتراق (البوجيهات)، حيث تلعب الدور المحوري في كفاءة حرق الوقود. البوجيهات التالفة تؤدي إلى فقدان القوة وزيادة استهلاك البنزين بنسبة كبيرة، بينما اختيار الأنواع المتطورة مثل "الإيريديوم" يضمن احتراقًا كاملاً يحسن الأداء ويوفر في الفاتورة الشهرية للوقود.

​رغم لجوء الكثيرين لتنسيم الإطارات في الرمال، إلا أن هناك حالات يُمنع فيها ذلك تمامًا؛ مثل القيادة على الطرق السريعة أو عند تحميل أوزان ثقيلة. انخفاض الضغط في هذه الظروف يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الإطار واحتمالية انفجاره، فضلاً عن تلف نظام التعليق وزيادة استهلاك الوقود بشكل حاد.

​تواجه ولاية تكساس الأمريكية أزمة أمنية واقتصادية حادة بعد تقارير كشفت عن سرقة كميات ضخمة من النفط الخام مباشرة من خطوط الأنابيب والآبار، مما كبد الولاية خسائر تجاوزت المليار دولار سنويًّا. السلطات بدأت في استخدام طائرات بدون طيار وتقنيات استشعار ذكية لملاحقة عصابات النفط المنظمة.