إخفاء أدلة.. قرار عاجل من النيابة بشأن 3 مسؤولين بمدرسة هابي لاند

أخلت النيابة العامة بشمال الجيزة بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، اليوم الاثنين، سبيل ٣ مسؤولين بمدرسة هابي لاند للغات عقب تداول مقطع فيديو يرصد تحرش مالك المدرسة بطفلة بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهن

ووجهت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية للمتهمات “مديرة المدرسة ووكيلة المدرسة وناشرة الفيديو” تهمة إخفاء أدلة.

وذكرت التحقيقات، أن مديرة المدرسة واجهت اتهامات تتعلق بالإهمال الإدارى وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال داخل المنشأة التعليمية، بينما خضعت ناشرة الفيديو للتحقيق لمخالفتها القواعد القانونية المتعلقة بنشر مقاطع تحتوى على مشاهد اعتداءات وحرمة الحياة الخاصة قبل إبلاغ الجهات الرسمية.



وبدأت القضية، عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعى يظهر المتهم وهو يرتكب أفعالاً خادشة للحياء بحق تلميذة داخل مكتبه.

التحقيقات كشفت عن وجود 3 ضحايا آخرين بخلاف الطفلة التى ظهرت فى الفيديو، بعد أن أفاد أهاليهم بأن الأطفال أكدوا تعرضهم لانتهاكات مماثلة من قبل المتهم الذى كان يستغل صفته كمالك للمدرسة للتحرك بحرية والانفراد بالضحايا.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهم فى محافظة سوهاج عقب محاولته الهرب، فيما تواصل النيابة استكمال التحريات لبيان ما إذا كان هناك ضحايا آخرون، مع عرض الأطفال المجنى عليهم على خبراء المجلس القومى للطفولة والأمومة لتقديم الدعم النفسى.