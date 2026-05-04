جولة مفاوضات جديدة بواشنطن.. الرئيس اللبناني يكشف هدفين لا تنازل عنهما

أعلن مكتب الرئيس اللبناني جوزيف عون، في بيان صدر يوم الاثنين، أنه من المتوقع عقد محادثات تحضيرية تمهيداً لجولة أخرى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن.

المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية

ولم يحدد مكتب عون موعداً للاجتماعات التحضيرية أو المحادثات نفسها، إلا أنه أضاف أن لبنان "مستعد لتسريع وتيرة المفاوضات".

وأكد الرئيس عون أن خيار الحرب أثبت فشله، لذا اعتمد خيار الدبلوماسية مشددا على أن الأهداف الموضوعة في أي مسار تفاوضي تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى وهي الحقوق التي يطالب بها لبنان منذ سنوات.

وأسفرت محادثات سابقة في واشنطن بين دبلوماسيين إسرائيليين ولبنانيين عن وقف إطلاق نار اسمي، على الرغم من غياب حزب الله عن المفاوضات.

وصرح نائب من حزب الله لاحقاً لشبكة CNN بأن الحزب سيلتزم بوقف إطلاق النار "طالما توقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن عدوانها".

ومع ذلك، واصلت إسرائيل شنّ غارات في عمق الأراضي اللبنانية، ولا يزال جيشها يحتل جزءاً كبيراً من جنوب البلاد.

وصرح نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، يوم الاثنين، قائلاً: "لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر".

قبيل إصدار مكتب عون بيانه، أقرّ حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع اشتباك مسلح بعد ظهر يوم الاثنين أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين.

في غضون ذلك، حذّر المتحدث باسم جيش الاحتلال سكان عشر قرى لبنانية من الفرار شمالاً، وهي إشارة شائعة تدل على قرب وقوع غارات جوية.