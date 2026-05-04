الفجيرة : إصابة 3 أشخاص في اعتداء إيراني على منطقة الصناعات البترولية

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، الاثنين، بإصابة 3 أشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة قادمة من إيران استهدف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز).

وأوضح المكتب الإعلامي أن الجهات المختصة في إمارة الفجيرة أعلنت عن إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية بإصابات متوسطة، مشيراً إلى أنه "تم نقلهم للمستشفى لتلقّي العلاج اللازم".

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد المكتب الإعلامي بنشوب حريق في منطقة "فوز" قال إنه ناجم عن استهداف بطائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني باشرت على الفور التعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه".



