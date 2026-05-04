الدفاع الإماراتية : التعامل بنجاح مع 3 صواريخ جوالة قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين، رصد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه البلاد، مؤكدة أنه تم التعامل بنجاح مع ثلاثة صواريخ فوق المياة الإقليمية للدولة، وسقط آخر في البحر.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية - عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" - أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض الناجح للتهديدات الجوية.

ودعت المواطنين إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتقصي الحقائق، إلى جانب الالتزام بكافة إجراءات السلامة العامة أثناء ورود الرسائل التحذيرية.

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديـد صاروخي، داعية الجميع إلى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية.