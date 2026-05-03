موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات فلكياً

بدأ العد التنازلي لـ موعد وقفة عرفات2026 وإجازة عيد الأضحى خاصة وأنها أطول إجازة رسمية مقبلة يحصل عليها الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص خلال العام بحسب الأجندة الرسمية لمجلس الوزارء.

موعد وقفة عرفات 2026

وكشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة 1447 هـ فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026، فيما ستكون وقفة عرفات فلكيًا يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ولتبدأ اجازة عيد الاضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

وبحسب أجندة الإجازات الرسمية المعتمدة، فإن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 سيكون بداية من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر الإجازة حتى السبت 30 مايو 2026، بإجمالي 5 أيام متواصلة.

موعد عيد الأضحى فلكياً 2026

ورغم دقة الحسابات الفلكية، فإن الموعد النهائي يعتمد بشكل رسمي على الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة، والتي تعلنها الجهات المختصة في الدولة.

عدد أيام اجازة عيد الأضحى

وجاءت تفاصيل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 كالتالي:

الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى

الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد

السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى

وبذلك يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام راحة متواصلة ضمن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، وهي من أطول العطلات الرسمية خلال العام.

يوم وقفة عرفات1447

تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن وقفة عرفات لعام 1447 هجرياً فلكيا ستكون يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1447 فلكيا يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

استطلاع هلال ذو الحجة

ويولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من ذي القعدة 1447 هجرياً الموافق 16 مايو 2026 ميلادياً (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في جميع المدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بثلاث عشر دقيقة، وفي القاهرة بسبع دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوحبين (5- 12) دقيقة)/ وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 35 دقيقة).

ووفقا للحسابات الفلكية يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجرياً، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1447 هجرياً فلكيا يوم الإثنين 18 مايو 2026 ميلاديا.