بمناسبة عيد الأضحى.. صرف 500 جنيه إضافية من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة

وجَّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء، بصرف 500 جنيه إضافية على الإعانة التي تصرف لمستحقي الدعم الشهري، وتأتي هذه المنحة الإضافية بعد رفع الحد الأدنى للإعانة الشهرية إلى 1000 جنيه؛ لمساعدة هؤلاء المستحقين على توفير احتياجاتهم وإدخال السرور عليهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وأعلن «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، عن بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر مايو 2026م، متضمنة منحة عيد الأضحى المبارك، دعمًا لهؤلاء المستحقين في مواجهة أعباء الحياة؛ ويبدأ صرف الإعانة الشهرية مضافًا إليها المنحة من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار «بيت الزكاة والصدقات» إلى أن صرف الإعانة الشهرية يندرج تحت برنامج «سند»؛ لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة، مؤكدًا استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم من مساعدات مالية وغذائية، وكفالة الأيتام، ورعاية المرضى، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في تيسير زواج الفتيات غير القادرات.